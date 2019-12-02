2 декабря 2019, 12:43
АвтоВАЗ отзывает Vesta Exclusive
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Фото: autowp.ru
Компания АвтоВАЗ разослала дилерам Lada предписание, согласно которому необходимо заменить буфер крышки багажника на седанах Lada Vesta в топовом исполнении Exclusive.
Фото: motor.ru
|ВАЗ (Lada) Vesta Exclusive 1.6 CVT
|1.6 л, 113 л.с
|вариатор
|4410 x 1764 x 1497 мм
|передний
|АИ-92
|924 900 руб
|Все характеристики
Специально оповещать владельцев Vesta Exclusive не планируют. Но если автомобиль окажется на территории дилерского центра, например, приедет на очередное ТО или ремонт, сотрудники сервиса обязаны дополнительно выполнить работы в соответствии с регламентом. Выявленный дефект связан с буферами крышки багажника. Штатные буферы необходимо заменить на новые (артикул 21100-8402214-10) и отрегулировать зазор между крышкой багажника и бампером. Зазор должен составлять не менее 4,5 мм. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.
Предыдущий отзыв в отношении автомобилей Lada объявляли в середине октября 2019 года. Тогда АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание с просьбой проверить наличие динамиков в задних дверях у 689 автомобилей Lada Largus. По словам руководителя пресс-службы АвтоВАЗа Сергея Ильинского, в определенный день на сборочной линии потенциально мог произойти сбой при комплектации автомобилей. Разным версиям Largus положено разное количество динамиков, поэтому в компании решили лишний раз подстраховаться и все перепроверить.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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