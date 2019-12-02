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2 декабря 2019, 12:43

АвтоВАЗ отзывает Vesta Exclusive

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Фото: autowp.ru
Компания АвтоВАЗ разослала дилерам Lada предписание, согласно которому необходимо заменить буфер крышки багажника на седанах Lada Vesta в топовом исполнении Exclusive.
АвтоВАЗ отзывает Vesta Exclusive

Фото: motor.ru

ВАЗ (Lada) Vesta Exclusive 1.6 CVT
1.6 л, 113 л.с
вариатор
4410 x 1764 x 1497 мм
передний
АИ-92
924 900 руб
Все характеристики
Журналисты портала «Лада.Онлайн» получили возможность ознакомиться с предписанием №58-19 «По замене буферов крышки багажника на Lada Vesta» от 27.11.2019, которое АвтоВАЗ разослал в дилерские центры Lada. В приложении к документу приводится список из 178 автомобилей Lada Vesta Exclusive.

Специально оповещать владельцев Vesta Exclusive не планируют. Но если автомобиль окажется на территории дилерского центра, например, приедет на очередное ТО или ремонт, сотрудники сервиса обязаны дополнительно выполнить работы в соответствии с регламентом. Выявленный дефект связан с буферами крышки багажника. Штатные буферы необходимо заменить на новые (артикул 21100-8402214-10) и отрегулировать зазор между крышкой багажника и бампером. Зазор должен составлять не менее 4,5 мм. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.

Предыдущий отзыв в отношении автомобилей Lada объявляли в середине октября 2019 года. Тогда АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание с просьбой проверить наличие динамиков в задних дверях у 689 автомобилей Lada Largus. По словам руководителя пресс-службы АвтоВАЗа Сергея Ильинского, в определенный день на сборочной линии потенциально мог произойти сбой при комплектации автомобилей. Разным версиям Largus положено разное количество динамиков, поэтому в компании решили лишний раз подстраховаться и все перепроверить.

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По Ценам впереди планеты всей. Брали из-за более низких цен. Но очевидно от радости в зобу дыханье сперло.
Вазон
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75г5ге
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
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АвтоВАЗ отзывает Vesta Exclusive
{{params_61881}}Журналисты портала «Лада.Онлайн» получили возможность ознакомиться с предписанием №58-19 «По замене буферов крышки багажника на Lada Vesta» от 27.11.2019, которое АвтоВАЗ разослал в дилерские центры Lada. В приложении к документу приводится список из 178 автомобилей Lada Vesta Exclusive.Специально оповещать владельцев Vesta Exclusive не планируют. Но если автомобиль окажется на территории дилерского центра, например, приедет на очередное ТО или ремонт, сотрудники сервиса обязаны дополнительно выполнить работы в соответствии с регламентом. Выявленный дефект связан с буферами крышки багажника. Штатные буферы необходимо заменить на новые (артикул 21100-8402214-10) и отрегулировать зазор между крышкой багажника и бампером. Зазор должен составлять не менее 4,5 мм. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.Предыдущий отзыв в отношении автомобилей Lada объявляли в середине октября 2019 года. Тогда АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание с просьбой проверить наличие динамиков в задних дверях у 689 автомобилей Lada Largus. По словам руководителя пресс-службы АвтоВАЗа Сергея Ильинского, в определенный день на сборочной линии потенциально мог произойти сбой при комплектации автомобилей. Разным версиям Largus положено разное количество динамиков, поэтому в компании решили лишний раз подстраховаться и все перепроверить.
2019-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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