Рынок оживет когда спад сменит подъем и цены не станут выше: новый прогноз продаж легковых автомобилей от АвтоВАЗа

26 февраля 2026, 19:05
АвтоВАЗ ожидает рост продаж новых авто во второй половине 2026 года
АвтоВАЗ ожидает рост продаж новых авто во второй половине 2026 года
АвтоВАЗ впервые за долгое время дал осторожный прогноз по восстановлению рынка новых легковых и коммерческих машин в России. Почему начало 2026 года оказалось провальным, что изменится во второй половине года и как это повлияет на цены - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, что ждет покупателей и дилеров.
Российских автолюбителей волнует, когда рынок новых автомобилей наконец начнет оживать после затяжного спада. По словам Дмитрия Костромина, ответственного по продажам и маркетингу в АвтоВАЗе, уже во втором полугодии 2026 года есть надежда на позитивные перемены. Как сообщает «Российская Газета», топ-менеджер отметил, что начало года оказалось неожиданно слабым.
Однако, несмотря на столь неутешительные итоги первых месяцев, Костромин подчеркнул, что ситуация на рынке не безнадежна. В отличие от прошлых лет, дилеры не сталкивались с избытком машин на складах - это значит, что давление из-за затоваривания отсутствует, а значит, у производителей и продавцов есть пространство для маневра. Подобный расклад, по мнению эксперта, может стать отправной точкой для постепенного восстановления Солнца.
Интересно, что в 2026 году АвтоВАЗ не планирует пересматривать ценовую политику в сторону повышения, что особенно важно на фоне экономической ситуации. Это заявление прозвучало на фоне свежих данных о том, где сейчас можно найти самые большие скидки на новые автомобили — подробности, представленные в обзоре актуальных предложений дилеров .
Костромин также отметил, что, несмотря на всю сложность, есть основания для осторожного оптимизма. Он выразил уверенность, что во втором полугодии рынок сможет показать лучшие результаты, чем в начале года, и даже превзойти показатели 2025 года. При этом он не скрывает: путь к восстановлению будет непростым.
Таким образом, для российских покупателей и дилеров 2026 год может стать переломным: если прогнозы АвтоВАЗа сбудутся, вторая половина года принесет долгожданное обеспечение, стабильные цены и отсутствие резервных запасов на складах создадут условия для более уверенного выбора новых автомобилей.
Похожие материалы Лада
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 12:01
ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле
ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 12:01
ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле
ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.Читать далее