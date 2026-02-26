Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 19:05

АвтоВАЗ впервые за долгое время дал осторожный прогноз по восстановлению рынка новых легковых и коммерческих машин в России. Почему начало 2026 года оказалось провальным, что изменится во второй половине года и как это повлияет на цены - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, что ждет покупателей и дилеров.

Российских автолюбителей волнует, когда рынок новых автомобилей наконец начнет оживать после затяжного спада. По словам Дмитрия Костромина, ответственного по продажам и маркетингу в АвтоВАЗе, уже во втором полугодии 2026 года есть надежда на позитивные перемены. Как сообщает «Российская Газета», топ-менеджер отметил, что начало года оказалось неожиданно слабым.

Однако, несмотря на столь неутешительные итоги первых месяцев, Костромин подчеркнул, что ситуация на рынке не безнадежна. В отличие от прошлых лет, дилеры не сталкивались с избытком машин на складах - это значит, что давление из-за затоваривания отсутствует, а значит, у производителей и продавцов есть пространство для маневра. Подобный расклад, по мнению эксперта, может стать отправной точкой для постепенного восстановления Солнца.

Интересно, что в 2026 году АвтоВАЗ не планирует пересматривать ценовую политику в сторону повышения, что особенно важно на фоне экономической ситуации. Это заявление прозвучало на фоне свежих данных о том, где сейчас можно найти самые большие скидки на новые автомобили — подробности, представленные в обзоре актуальных предложений дилеров .

Костромин также отметил, что, несмотря на всю сложность, есть основания для осторожного оптимизма. Он выразил уверенность, что во втором полугодии рынок сможет показать лучшие результаты, чем в начале года, и даже превзойти показатели 2025 года. При этом он не скрывает: путь к восстановлению будет непростым.

Таким образом, для российских покупателей и дилеров 2026 год может стать переломным: если прогнозы АвтоВАЗа сбудутся, вторая половина года принесет долгожданное обеспечение, стабильные цены и отсутствие резервных запасов на складах создадут условия для более уверенного выбора новых автомобилей.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
