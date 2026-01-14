SKM: новый игрок на рынке коммерческих авто — что задумал АвтоВАЗ?

АвтоВАЗ перенес старт бренда SKM на 2026 год из-за рыночной ситуации

АвтоВАЗ готовит запуск бренда SKM, но сроки изменились. Причины сдвига не раскрываются. Ожидаются новые модели для бизнеса. Подробности о планах компании держатся в секрете. Интрига вокруг проекта сохраняется.

АвтоВАЗ пересмотрел свои планы по выводу на рынок нового бренда коммерческих автомобилей SKM. Изначально старт был намечен на осень 2025 года, однако теперь компания ориентируется на 2026 год. Причиной сдвига стали перемены на российском автомобильном рынке, которые вынудили руководство искать наиболее подходящий момент для дебюта.

Как сообщает Российская Газета, глава АвтоВАЗа Максим Соколов на итоговой конференции по результатам 2025 года отметил, что сейчас идет активный поиск оптимального «окна» для запуска. По его словам, компания не спешит с выводом новинок, чтобы максимально точно попасть в потребности рынка и не промахнуться с моментом старта.

В линейку SKM войдут не только грузовые, но и пассажирские версии. Это подтверждает стремление АвтоВАЗа занять сразу несколько ниш в сегменте коммерческого транспорта. Кроме того, в планах - выпуск шасси с открытой платформой, что позволит расширить спектр применения новых машин для бизнеса и муниципальных нужд.

Бренд SKM был впервые анонсирован весной 2025 года. Тогда же стало известно, что автомобили будут базироваться на китайских разработках, адаптированных под российские условия. Сборку планируют организовать на мощностях дочерней компании «ВИС-Авто», где уже выпускаются полурамные коммерческие модели на базе Lada.

Интересно, что АвтоВАЗ не раскрывает всех деталей будущих моделей. Ожидается, что SKM предложит решения, которых сейчас не хватает на рынке, и сможет конкурировать с иностранными аналогами, ушедшими из России в последние годы. Впрочем, пока остается загадкой, насколько глубокой будет локализация производства и какие именно китайские платформы лягут в основу новых машин.

Вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин ранее намекал, что SKM не ограничится стандартными модификациями. Компания рассматривает возможность выпуска специальных версий для различных отраслей - от строительных компаний до служб доставки. Такой подход может стать ключевым преимуществом бренда на фоне конкурентов.

Пока же АвтоВАЗ осторожно выжидает, наблюдая за динамикой спроса и изменениями в законодательстве. В условиях нестабильности на рынке коммерческих автомобилей решение о переносе старта выглядит вполне логичным. Однако ожидания от SKM уже сейчас достаточно высоки - и у бизнеса, и у экспертов отрасли.