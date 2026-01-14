SKM: новый игрок на рынке коммерческих авто — что задумал АвтоВАЗ?

14 января 2026, 15:37
АвтоВАЗ перенес старт бренда SKM на 2026 год из-за рыночной ситуации
АвтоВАЗ перенес старт бренда SKM на 2026 год из-за рыночной ситуации
АвтоВАЗ готовит запуск бренда SKM, но сроки изменились. Причины сдвига не раскрываются. Ожидаются новые модели для бизнеса. Подробности о планах компании держатся в секрете. Интрига вокруг проекта сохраняется.
АвтоВАЗ пересмотрел свои планы по выводу на рынок нового бренда коммерческих автомобилей SKM. Изначально старт был намечен на осень 2025 года, однако теперь компания ориентируется на 2026 год. Причиной сдвига стали перемены на российском автомобильном рынке, которые вынудили руководство искать наиболее подходящий момент для дебюта.
Как сообщает Российская Газета, глава АвтоВАЗа Максим Соколов на итоговой конференции по результатам 2025 года отметил, что сейчас идет активный поиск оптимального «окна» для запуска. По его словам, компания не спешит с выводом новинок, чтобы максимально точно попасть в потребности рынка и не промахнуться с моментом старта.
В линейку SKM войдут не только грузовые, но и пассажирские версии. Это подтверждает стремление АвтоВАЗа занять сразу несколько ниш в сегменте коммерческого транспорта. Кроме того, в планах - выпуск шасси с открытой платформой, что позволит расширить спектр применения новых машин для бизнеса и муниципальных нужд.
Бренд SKM был впервые анонсирован весной 2025 года. Тогда же стало известно, что автомобили будут базироваться на китайских разработках, адаптированных под российские условия. Сборку планируют организовать на мощностях дочерней компании «ВИС-Авто», где уже выпускаются полурамные коммерческие модели на базе Lada.
Интересно, что АвтоВАЗ не раскрывает всех деталей будущих моделей. Ожидается, что SKM предложит решения, которых сейчас не хватает на рынке, и сможет конкурировать с иностранными аналогами, ушедшими из России в последние годы. Впрочем, пока остается загадкой, насколько глубокой будет локализация производства и какие именно китайские платформы лягут в основу новых машин.
Вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин ранее намекал, что SKM не ограничится стандартными модификациями. Компания рассматривает возможность выпуска специальных версий для различных отраслей - от строительных компаний до служб доставки. Такой подход может стать ключевым преимуществом бренда на фоне конкурентов.
Пока же АвтоВАЗ осторожно выжидает, наблюдая за динамикой спроса и изменениями в законодательстве. В условиях нестабильности на рынке коммерческих автомобилей решение о переносе старта выглядит вполне логичным. Однако ожидания от SKM уже сейчас достаточно высоки - и у бизнеса, и у экспертов отрасли.
Похожие материалы СКМ
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
-
14.01.2026, 17:31
Выплаты акционерам «Удмуртнефти» за январь–сентябрь 2025 года резко снизились
Решение о дивидендах принято на внеочередном собрании. Сумма на акцию заметно уменьшилась. Причины сокращения не раскрываются. Финансовые итоги за 2025 год пока неизвестны.Читать далее
-
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
-
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
14.01.2026, 16:15
Tesla прекращает продажу FSD навсегда - теперь только подписка для всех владельцев
Tesla убирает возможность купить Full Self-Driving навсегда. С 15 февраля FSD будет доступен только по подписке. Цена может вырасти, но детали держат в секрете. Решение связано с новыми планами компании и личными интересами Маска. Водителей ждут перемены.Читать далее
-
14.01.2026, 15:55
Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi
В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
14.01.2026, 15:32
АвтоВАЗ готовит внедрение систем автопилота и активной безопасности в Lada
АвтоВАЗ анонсировал планы по оснащению своих моделей системами ADAS. Подробности о сроках и функциях пока держатся в секрете. Эксперты гадают, какие технологии выберет производитель. Вопросы остаются открытыми, а интерес к теме растет.Читать далее
-
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее
Похожие материалы СКМ
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
-
14.01.2026, 17:31
Выплаты акционерам «Удмуртнефти» за январь–сентябрь 2025 года резко снизились
Решение о дивидендах принято на внеочередном собрании. Сумма на акцию заметно уменьшилась. Причины сокращения не раскрываются. Финансовые итоги за 2025 год пока неизвестны.Читать далее
-
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
-
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
14.01.2026, 16:15
Tesla прекращает продажу FSD навсегда - теперь только подписка для всех владельцев
Tesla убирает возможность купить Full Self-Driving навсегда. С 15 февраля FSD будет доступен только по подписке. Цена может вырасти, но детали держат в секрете. Решение связано с новыми планами компании и личными интересами Маска. Водителей ждут перемены.Читать далее
-
14.01.2026, 15:55
Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi
В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
14.01.2026, 15:32
АвтоВАЗ готовит внедрение систем автопилота и активной безопасности в Lada
АвтоВАЗ анонсировал планы по оснащению своих моделей системами ADAS. Подробности о сроках и функциях пока держатся в секрете. Эксперты гадают, какие технологии выберет производитель. Вопросы остаются открытыми, а интерес к теме растет.Читать далее
-
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее