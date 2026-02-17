Почему крупнейший автопроизводитель России вынужден урезать план продаж

АвтоВАЗ пересмотрел февральский план: продажи Lada под угрозой из-за слабого спроса

АвтоВАЗ неожиданно снизил план продаж на февраль 2026 года на 15%. Причины - не только в слабом спросе, но и в резком сокращении выдачи автокредитов. Что это значит для покупателей и рынка - объяснил эксперт.

АвтоВАЗ неожиданно снизил план продаж на февраль 2026 года на 15%. Причины - не только в слабом спросе, но и в резком сокращении выдачи автокредитов. Что это значит для покупателей и рынка - объяснил эксперт.

Снижение планов по продажам от АвтоВАЗа - тревожный сигнал для всех, кто следит за российским авторынком. Решение крупнейшего автопроизводителя страны скорректировать февральский прогноз на 15% вниз напрямую связано с тем, что спрос на новые автомобили продолжает падать, а доступность автокредитов резко ухудшилась. Для многих россиян, планировавших обновить машину в начале года, это может означать не только рост цен, но и сокращение выбора.

Глава компании Максим Соколов сообщил, что теперь АвтоВАЗ рассчитывает реализовать чуть более 20 тысяч автомобилей в феврале, хотя еще недавно ожидания были куда выше. По его словам, даже после пересмотра планов темпы продаж не дотягивают до новых, уже сниженных ориентиров. Причина - «пессимистичная динамика» рынка, которая проявилась особенно остро в начале 2026 года. Как отмечает Соколов, около двух третей покупателей традиционно оформляют покупку в кредит, но сейчас банки выдают займы заметно реже, а условия становятся все жестче.

Интересно, что даже снижение ключевой ставки Центробанком на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых - пока не дало ожидаемого эффекта. Рынок не оживился, а покупатели продолжают занимать выжидательную позицию. Это подтверждает и статистика: в 2025 году АвтоВАЗ реализовал 338 тысяч автомобилей Lada, что на 26% меньше, чем годом ранее. Первоначальный план на 2026 год составлял 400 тысяч машин, но теперь эти цифры выглядят все менее достижимыми.

Падение спроса на новые автомобили - не единственная проблема. Как выяснилось, дилеры все чаще вынуждены предлагать дополнительные скидки и акции, чтобы хоть как-то стимулировать продажи. В этом контексте стоит обратить внимание на свежий обзор по самым крупным скидкам на новые автомобили в феврале 2026 года, где подробно разобраны актуальные предложения и динамика цен по популярным моделям. Это особенно актуально для тех, кто сейчас выбирает машину и рассчитывает на выгодные условия.

Как пишет Autonews, ситуация на рынке остается напряженной: производители вынуждены пересматривать планы, а покупатели - искать альтернативы или откладывать покупку. В ближайшие месяцы многое будет зависеть от того, как быстро восстановится доступность автокредитов и появятся ли новые стимулы для покупателей. Пока же февраль 2026 года может стать одним из самых сложных для российского автопрома за последние годы.