Lada B-Van: есть ли будущее у минивэна АвтоВАЗа

Максим Соколов связал пересмотр сроков с вялым рынком и нишевым форматом Lada B-Van. Для Lada B-Van заявлена длина 4,6 м и семиместная компоновка, план начать массовый выпуск в 2027 году пока нельзя считать подтвержденным графиком.

Максим Соколов связал пересмотр сроков с вялым рынком и нишевым форматом Lada B-Van. Для Lada B-Van заявлена длина 4,6 м и семиместная компоновка, план начать массовый выпуск в 2027 году пока нельзя считать подтвержденным графиком.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил пересмотр сроков запуска Lada B-Van тем, что компания не готова сосредоточиться на новых моделях в узком сегменте. По его словам, российский авторынок будет оставаться «очень вялым», минивэн не относится к массовым автомобилям вроде седанов и кроссоверов. Перспективы проекта связаны с тем моментом, когда рынок будет готов принять новую семейную модель.

Проект остается в планах АвтоВАЗа, но его активная фаза упущена и проходит дополнительную экономическую оценку. Предыдущий глава компании пояснил эту тему, что для узкого сегмента сейчас не время запускать новые модели. В публикациях также встречается ориентир на 2029 год, однако он не подтвержден АвтоВАЗом.

Что известно о конструкции

Полноразмерный макет B-Van представлен на АвтоВАЗе в январе 2025 года во время визита президента России Владимира Путина. Тогда дизайн называли предварительным. В основу минивэна планируется положить модернизированную платформу B/C, связанную с архитектурой Lada Vesta и кроссовера Lada Azimut.

Проектные габариты B-Van - около 4,6 м в длину, примерно 1,64 м в высоту при колесной базе около 2,91 м. Салон рассчитан на семью человек и три ряда сидений. В проекте отдельно предусмотрены удобный доступ к третьему ряду и возможность размещения там взрослых пассажиров в дальних поездках. Эти параметры относятся к предварительному плану автомобиля.

В модельном ряду минивэн Lada задумывался как более просторная и дорогая альтернатива Largus, между ним и более дорогими семейными автомобилями. Первоначально выпуск был запланирован на 2027 год, однако этот срок уже не входит в действующий производственный график. Инвестиции в проект ранее оценивались примерно в 21 млрд рублей.

Почему проекту нужна осторожность

По оценке Минпромторга Самарской области, АвтоВАЗ не должен выйти на прибыль до 2028 года. Одновременная реализация проектов B-Van и Azimut потребовала бы значительных инженерных и производственных ресурсов. Соколов характеризовал минивэн как нишевую, немассовую модель, запуск которой связан с готовностью рынка и спросом, приемлемым для нового семейного автомобиля.

Полная унификация B-Van с Azimut не предусматривалась: минивэн отличается длиной кузова и трехрядной компоновкой. В качестве вариантов силовой гаммы B-Van рассматривал атмосферные бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 л мощностью около 120 и 132 л. с. Соответственно, а также шестиступенчатую механическую коробку и вариатор. Эти соглашения не утверждаются для серийной модели. Упоминался и 1,5-литровый турбированный двигатель китайского происхождения, но его установку на минивэн не заявляли.

По неофициальным данным, минивэн может быть схожен с Azimut стандартными техническими решениями, включая элементы подвески, переднюю часть салона и электронные системы.

Конкурентная среда для Azimut описана как сложность: китайские модели предусматривают турбомоторы и полный привод, тогда как для кроссовера АвтоВАЗа эти решения не планировались как минимум в первый год выпуска. Там же отмечается неопределенность относительно взгляда на Azimut, в том числе при сравнении его цены с Lada Aura.

Самым близким по оснащеннию стоит семиместный автомобиль Lada Largus Cross. Для версии в цвете металлика указана цена 2 090 000 рублей.

Официальные цены, комплектации и дата производства B-Van не объявлены. Показанный в 2025 году макет был предварительным, а 2027 и 2029 годы не обозначены как действующий утвержденный график запуска.