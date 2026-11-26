26 ноября 2026, 11:28
Lada B-Van: есть ли будущее у минивэна АвтоВАЗа
Lada B-Van: есть ли будущее у минивэна АвтоВАЗа
Максим Соколов связал пересмотр сроков с вялым рынком и нишевым форматом Lada B-Van. Для Lada B-Van заявлена длина 4,6 м и семиместная компоновка, план начать массовый выпуск в 2027 году пока нельзя считать подтвержденным графиком.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил пересмотр сроков запуска Lada B-Van тем, что компания не готова сосредоточиться на новых моделях в узком сегменте. По его словам, российский авторынок будет оставаться «очень вялым», минивэн не относится к массовым автомобилям вроде седанов и кроссоверов. Перспективы проекта связаны с тем моментом, когда рынок будет готов принять новую семейную модель.
Проект остается в планах АвтоВАЗа, но его активная фаза упущена и проходит дополнительную экономическую оценку. Предыдущий глава компании пояснил эту тему, что для узкого сегмента сейчас не время запускать новые модели. В публикациях также встречается ориентир на 2029 год, однако он не подтвержден АвтоВАЗом.
Что известно о конструкции
Полноразмерный макет B-Van представлен на АвтоВАЗе в январе 2025 года во время визита президента России Владимира Путина. Тогда дизайн называли предварительным. В основу минивэна планируется положить модернизированную платформу B/C, связанную с архитектурой Lada Vesta и кроссовера Lada Azimut.
Проектные габариты B-Van - около 4,6 м в длину, примерно 1,64 м в высоту при колесной базе около 2,91 м. Салон рассчитан на семью человек и три ряда сидений. В проекте отдельно предусмотрены удобный доступ к третьему ряду и возможность размещения там взрослых пассажиров в дальних поездках. Эти параметры относятся к предварительному плану автомобиля.
В модельном ряду минивэн Lada задумывался как более просторная и дорогая альтернатива Largus, между ним и более дорогими семейными автомобилями. Первоначально выпуск был запланирован на 2027 год, однако этот срок уже не входит в действующий производственный график. Инвестиции в проект ранее оценивались примерно в 21 млрд рублей.
Почему проекту нужна осторожность
По оценке Минпромторга Самарской области, АвтоВАЗ не должен выйти на прибыль до 2028 года. Одновременная реализация проектов B-Van и Azimut потребовала бы значительных инженерных и производственных ресурсов. Соколов характеризовал минивэн как нишевую, немассовую модель, запуск которой связан с готовностью рынка и спросом, приемлемым для нового семейного автомобиля.
Полная унификация B-Van с Azimut не предусматривалась: минивэн отличается длиной кузова и трехрядной компоновкой. В качестве вариантов силовой гаммы B-Van рассматривал атмосферные бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 л мощностью около 120 и 132 л. с. Соответственно, а также шестиступенчатую механическую коробку и вариатор. Эти соглашения не утверждаются для серийной модели. Упоминался и 1,5-литровый турбированный двигатель китайского происхождения, но его установку на минивэн не заявляли.
По неофициальным данным, минивэн может быть схожен с Azimut стандартными техническими решениями, включая элементы подвески, переднюю часть салона и электронные системы.
Конкурентная среда для Azimut описана как сложность: китайские модели предусматривают турбомоторы и полный привод, тогда как для кроссовера АвтоВАЗа эти решения не планировались как минимум в первый год выпуска. Там же отмечается неопределенность относительно взгляда на Azimut, в том числе при сравнении его цены с Lada Aura.
Самым близким по оснащеннию стоит семиместный автомобиль Lada Largus Cross. Для версии в цвете металлика указана цена 2 090 000 рублей.
Официальные цены, комплектации и дата производства B-Van не объявлены. Показанный в 2025 году макет был предварительным, а 2027 и 2029 годы не обозначены как действующий утвержденный график запуска.
Похожие материалы Лада
-
28.11.2026, 13:06
20-футовый Royal Cruiser: стильный дом на колесах для бездорожья и автономных путешествий
Этот дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений. Внутри — уют и стиль, снаружи — готовность к любым дорогам. Узнайте, чем удивляет Royal Cruiser. Оцените новый взгляд на автономные путешествия.Читать далее
-
28.11.2026, 09:22
МАЗ представил полноприводный грузовик для лесного хозяйства
МАЗ-36501А-520-050 показали представителям профильных министерств Беларуси. Грузовик с полным приводом ориентирован на лесные дороги и удаленные маршруты, однако контракты, цены и сроки возможных поставок пока не объявлены.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 19:32
Юбилей Honda SH125i: скутер в мраморе и концепт Marmo с уникальным дизайном
Honda отметила 25-летие SH125i необычно: итальянский скульптор создал мраморную копию скутера, а инженеры разработали концепт Marmo с корпусом из переработанного акрила. Почему эти проекты важны для рынка и что они могут означать для будущего модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 18:11
Lada Granta готовят к возвращению вариатора WLY в 2027 году
АвтоВАЗ планирует вернуть двухпедальную Granta: на 2027 год намечена установка вариатора WLY в паре с 1,6-литровым 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. Для этого пришлось доработать конструкцию автомобиля и корпус трансмиссии.Читать далее
-
27.11.2026, 17:17
Каким получился юбилейный 325-сильный Volkswagen Golf GTI 1976 на механике?
Volkswagen представил Golf GTI 1976 к 50-летию GTI. Тираж ограничен 1 976 автомобилями. Европейский запуск намечен на первый квартал 2027 года. Главная особенность - шестиступенчатая механическая коробка.Читать далее
-
27.11.2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.Читать далее
-
27.11.2026, 13:13
Чем удивляет крошечный Smart в спортивной версии от Brabus?
В базе китайского MIIT появились фотографии и характеристики Brabus Smart #2. Электромотор развивает 122 л.с. против 82 у стандартной версии. Черный кузов получил красные акценты, а хэтчбек дополнили спортивным обвесом; он стал немного длиннее.Читать далее
-
27.11.2026, 12:57
Что изменилось в новом Chery Tiggo 8, который заметили у дилеров?
Chery Tiggo 8 2027 получит экстерьер Leopard Edition. Премьера пройдет 27 ноября в Гуанчжоу. В салоне появится горизонтальный экран диагональю 15,6 дюйма. Предусмотрены 7-ступенчатый робот и передний привод.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
28.11.2026, 13:06
20-футовый Royal Cruiser: стильный дом на колесах для бездорожья и автономных путешествий
Этот дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений. Внутри — уют и стиль, снаружи — готовность к любым дорогам. Узнайте, чем удивляет Royal Cruiser. Оцените новый взгляд на автономные путешествия.Читать далее
-
28.11.2026, 09:22
МАЗ представил полноприводный грузовик для лесного хозяйства
МАЗ-36501А-520-050 показали представителям профильных министерств Беларуси. Грузовик с полным приводом ориентирован на лесные дороги и удаленные маршруты, однако контракты, цены и сроки возможных поставок пока не объявлены.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 19:32
Юбилей Honda SH125i: скутер в мраморе и концепт Marmo с уникальным дизайном
Honda отметила 25-летие SH125i необычно: итальянский скульптор создал мраморную копию скутера, а инженеры разработали концепт Marmo с корпусом из переработанного акрила. Почему эти проекты важны для рынка и что они могут означать для будущего модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 18:11
Lada Granta готовят к возвращению вариатора WLY в 2027 году
АвтоВАЗ планирует вернуть двухпедальную Granta: на 2027 год намечена установка вариатора WLY в паре с 1,6-литровым 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. Для этого пришлось доработать конструкцию автомобиля и корпус трансмиссии.Читать далее
-
27.11.2026, 17:17
Каким получился юбилейный 325-сильный Volkswagen Golf GTI 1976 на механике?
Volkswagen представил Golf GTI 1976 к 50-летию GTI. Тираж ограничен 1 976 автомобилями. Европейский запуск намечен на первый квартал 2027 года. Главная особенность - шестиступенчатая механическая коробка.Читать далее
-
27.11.2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.Читать далее
-
27.11.2026, 13:13
Чем удивляет крошечный Smart в спортивной версии от Brabus?
В базе китайского MIIT появились фотографии и характеристики Brabus Smart #2. Электромотор развивает 122 л.с. против 82 у стандартной версии. Черный кузов получил красные акценты, а хэтчбек дополнили спортивным обвесом; он стал немного длиннее.Читать далее
-
27.11.2026, 12:57
Что изменилось в новом Chery Tiggo 8, который заметили у дилеров?
Chery Tiggo 8 2027 получит экстерьер Leopard Edition. Премьера пройдет 27 ноября в Гуанчжоу. В салоне появится горизонтальный экран диагональю 15,6 дюйма. Предусмотрены 7-ступенчатый робот и передний привод.Читать далее