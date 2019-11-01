1 ноября 2019, 16:34
АвтоВАЗ подарит клиентам три Lada Xray Cross
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Фото: АвтоВАЗ
На протяжении всего ноября в дилерских центрах Lada будет проходить акция «Жаркие дни Lada». Среди клиентов проведут розыгрыш ценных призов, в том числе - трех автомобилей Lada Xray Cross с автоматической коробкой передач.
Фото: АвтоВАЗ
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Для участия в розыгрыше вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross необходимо не просто посетить дилерский центр, но и совершить покупку. Причем в равных условиях окажутся люди, купившие новый автомобиль или запчасти, а также те, кто воспользовался услугами дилерского сервиса или оформил страховку. Главное, чтобы сумма чека превышала 100 рублей. Затем необходимо внести данные чека в специальную форму на сайте Lada и ждать розыгрыша, который состоится 1 декабря. Трем счастливчикам достанется по автомобилю Lada Xray Cross с автоматической коробкой передач и 113-сильным мотором в комплектации Classic Optima.
Победителей в каждом случае определит генератор случайных чисел. Результаты розыгрышей сертификатов будут размещать каждый день на сайте Lada. Розыгрыш автомобилей проведут в прямом эфире с трансляцией в группах Lada в соцсетях.
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Комментарии пользователей
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Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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