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1 ноября 2019, 16:34

АвтоВАЗ подарит клиентам три Lada Xray Cross

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Фото: АвтоВАЗ
На протяжении всего ноября в дилерских центрах Lada будет проходить акция «Жаркие дни Lada». Среди клиентов проведут розыгрыш ценных призов, в том числе - трех автомобилей Lada Xray Cross с автоматической коробкой передач.
АвтоВАЗ подарит клиентам три Lada Xray Cross

Фото: АвтоВАЗ

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Участником акции «Жаркие дни Lada» может стать любой клиент, посетивший один из дилерских центров Lada. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на официальном сайте Lada – заполнить форму заявки и получить промо-код. Затем прийти в дилерский центр, сообщить промо-код администратору и подтвердить свое участие. Каждый день будут разыгрываться сертификаты на сумму от 1 000 до 4 000 рублей на аксессуары и услуги сервиса. Всего разыграют 9 000 сертификатов.

Для участия в розыгрыше вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross необходимо не просто посетить дилерский центр, но и совершить покупку. Причем в равных условиях окажутся люди, купившие новый автомобиль или запчасти, а также те, кто воспользовался услугами дилерского сервиса или оформил страховку. Главное, чтобы сумма чека превышала 100 рублей. Затем необходимо внести данные чека в специальную форму на сайте Lada и ждать розыгрыша, который состоится 1 декабря. Трем счастливчикам достанется по автомобилю Lada Xray Cross с автоматической коробкой передач и 113-сильным мотором в комплектации Classic Optima.

Победителей в каждом случае определит генератор случайных чисел. Результаты розыгрышей сертификатов будут размещать каждый день на сайте Lada. Розыгрыш автомобилей проведут в прямом эфире с трансляцией в группах Lada в соцсетях.

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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
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Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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АвтоВАЗ подарит клиентам три Lada Xray Cross
{{material_127395}}Участником акции «Жаркие дни Lada» может стать любой клиент, посетивший один из дилерских центров Lada. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на официальном сайте Lada – заполнить форму заявки и получить промо-код. Затем прийти в дилерский центр, сообщить промо-код администратору и подтвердить свое участие. Каждый день будут разыгрываться сертификаты на сумму от 1 000 до 4 000 рублей на аксессуары и услуги сервиса. Всего разыграют 9 000 сертификатов.Для участия в розыгрыше вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross необходимо не просто посетить дилерский центр, но и совершить покупку. Причем в равных условиях окажутся люди, купившие новый автомобиль или запчасти, а также те, кто воспользовался услугами дилерского сервиса или оформил страховку. Главное, чтобы сумма чека превышала 100 рублей. Затем необходимо внести данные чека в специальную форму на сайте Lada и ждать розыгрыша, который состоится 1 декабря. Трем счастливчикам достанется по автомобилю Lada Xray Cross с автоматической коробкой передач и 113-сильным мотором в комплектации Classic Optima.Победителей в каждом случае определит генератор случайных чисел. Результаты розыгрышей сертификатов будут размещать каждый день на сайте Lada. Розыгрыш автомобилей проведут в прямом эфире с трансляцией в группах Lada в соцсетях.
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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