18 июня 2019, 09:15

АвтоВАЗ поднимает цены с 1 июля

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Модельный ряд Lada ждет тотальное подорожание. С 1 июля 2019 года АвтоВАЗ планирует увеличить цены на все модели российской марки. Предыдущий раз автомобили Lada дорожали в начале 2019 года.
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Ожидаемое после Нового года подорожание автомобилей Lada состоялось. На официальном сайте появились обновленные ...
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Представители АвтоВАЗа официально информацию о грядущем подорожании пока не подтверждают. Но как сообщили журналистам «Ведомостей» сотрудники тех дилерских центров, с 1 июля вырастут цены на весь модельный ряд Lada. По предварительным данным, прайс-листы перепишут в сторону увеличения на 1 – 2 процента, но не более 4%. На фоне стагнации авторынка пойти на такой непопулярный шаг отечественного автопроизводителя вынудила инфляция.

Сейчас самой доступной моделью Lada является седан Granta, который в комплектации Standart стоит от 434 900 рублей (без учета скидок по акциям). Самый дорогой автомобиль Lada – «заряженная» Vesta Sport, за нее просят не менее 1 009 900 рублей. Таким образом, подорожание составит порядка 5 000 – 20 000 тысяч рублей.

Ранее автомобили Lada дорожали с 1 января 2019 года. Увеличение цен было связано с ростом ставки НДС на 2 процентных пункта – с 18 до 20%. Автомобили Lada тогда подорожали на 15 000 – 25 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Семейство Lada Granta и внедорожники Lada 4x4 стали стоить больше на 15 000 рублей. Универсалы Largus, седаны Vesta и хэтчбеки Xray подорожали на 20 000 рублей, а универсалы Lada Vesta SW – на 25 000 рублей.


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Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
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АвтоВАЗ поднимает цены с 1 июля
{{material_125439}}Представители АвтоВАЗа официально информацию о грядущем подорожании пока не подтверждают. Но как сообщили журналистам «Ведомостей» сотрудники тех дилерских центров, с 1 июля вырастут цены на весь модельный ряд Lada. По предварительным данным, прайс-листы перепишут в сторону увеличения на 1 – 2 процента, но не более 4%. На фоне стагнации авторынка пойти на такой непопулярный шаг отечественного автопроизводителя вынудила инфляция.Сейчас самой доступной моделью Lada является седан Granta, который в комплектации Standart стоит от 434 900 рублей (без учета скидок по акциям). Самый дорогой автомобиль Lada – «заряженная» Vesta Sport, за нее просят не менее 1 009 900 рублей. Таким образом, подорожание составит порядка 5 000 – 20 000 тысяч рублей.Ранее автомобили Lada дорожали с 1 января 2019 года. Увеличение цен было связано с ростом ставки НДС на 2 процентных пункта – с 18 до 20%. Автомобили Lada тогда подорожали на 15 000 – 25 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Семейство Lada Granta и внедорожники Lada 4x4 стали стоить больше на 15 000 рублей. Универсалы Largus, седаны Vesta и хэтчбеки Xray подорожали на 20 000 рублей, а универсалы Lada Vesta SW – на 25 000 рублей.
2019-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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