18 июня 2019, 09:15
АвтоВАЗ поднимает цены с 1 июля
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Модельный ряд Lada ждет тотальное подорожание. С 1 июля 2019 года АвтоВАЗ планирует увеличить цены на все модели российской марки. Предыдущий раз автомобили Lada дорожали в начале 2019 года.
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Ожидаемое после Нового года подорожание автомобилей Lada состоялось. На официальном сайте появились обновленные ...Читать далее
Сейчас самой доступной моделью Lada является седан Granta, который в комплектации Standart стоит от 434 900 рублей (без учета скидок по акциям). Самый дорогой автомобиль Lada – «заряженная» Vesta Sport, за нее просят не менее 1 009 900 рублей. Таким образом, подорожание составит порядка 5 000 – 20 000 тысяч рублей.
Ранее автомобили Lada дорожали с 1 января 2019 года. Увеличение цен было связано с ростом ставки НДС на 2 процентных пункта – с 18 до 20%. Автомобили Lada тогда подорожали на 15 000 – 25 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Семейство Lada Granta и внедорожники Lada 4x4 стали стоить больше на 15 000 рублей. Универсалы Largus, седаны Vesta и хэтчбеки Xray подорожали на 20 000 рублей, а универсалы Lada Vesta SW – на 25 000 рублей.
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