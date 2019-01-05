5 января 2019, 21:14
АвтоВАЗ поднял цены: сколько теперь просят за автомобили Lada?
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Ожидаемое после Нового года подорожание автомобилей Lada состоялось. На официальном сайте появились обновленные прайс-листы. В зависимости от модели цены изменились на 15 – 25 тысяч рублей.
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Седаны Lada Vesta стали дороже на 20 000 рублей. Цена базовой комплектации составляет 614 900 рублей. Столько же прибавила вседорожная модификация Lada Vesta Cross (+20 000 рублей). Модель стоит минимум 793 900 рублей.
Универсалы Lada Vesta SW подорожали еще существеннее – на 25 000 рублей. Стандартный универсал Vesta теперь стоит от 679 900 рублей. Цена вседорожной модификации Vesta SW Cross начинается от 830 900 рублей.
Хэтчбеки Lada Xray прибавили 20 000 рублей. Сейчас за них просят минимум 609 900 рублей. Вседорожная версия Xray Cross стоит на 25 000 рублей дороже, чем в декабре – от 754 900 рублей.
Автомобили Lada Largus подорожали на 20 000 рублей. Самый доступный пассажирский автомобиль стоит от 590 900 рублей, версия Cross – от 740 900 рублей, а фургон Largus – от 560 900. Внедорожники Lada 4x4 прибавили по 15 000 рублей. Цены начинаются от 518 900 рублей, а на версию Urban – от 581 900 рублей.
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