АвтоВАЗ подтвердил полное возвращение подушек безопасности на Lada Granta
В конце 2023 года прежний поставщик подушек безопасности отказался сотрудничать с АвтоВАЗом из-за риска попасть под вторичные санкции. В декабре и январе с конвейера сходили автомобили без подушек безопасности. В начале февраля АвтоВАЗ наладил поставки этой важной опции от другого поставщика. Сначала подушки безопасности вернулись на флагманскую модель – Lada Vesta, а сейчас – и на бюджетную Lada Granta. Подушку безопасности переднего пассажира на Lada Granta начали устанавливать «в комплектациях, где предусмотрена данная опция».
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Самые дешевые седаны в России в марте 2024 года. Список из пяти моделей
Седаны по-прежнему пользуются неплохим спросом в России. Они привлекают классическим кузовом и ценой, которая ощутимо ниже, чем у кроссоверов. В списке пяти самых дешевых седанов две российские модели и три «китайца».Читать далее
-
07.03.2024, 07:59
В Саратовской области Lada Granta залетела между двумя минивэнами. Три человека погибли
В ночь на четверг, 7 марта, на трассе Нижний Новгород – Саратов в Саратовской области произошла серьезная авария с участием трех автомобилей: двух минивэнов Toyota и седана Lada Granta.Читать далее
-
04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
28.02.2024, 06:57
Под Саратовом в столкновении двух вазовских легковушек погибли шесть человек
В ночь на среду, 28 февраля, в Лысогорском районе Саратовской области произошла серьезная авария с участием ВАЗ-2112 и Lada Granta. В каждом автомобиле погибли по трое мужчин. Выжить удалось лишь одному.Читать далее
-
26.02.2024, 00:14
Стало известно, что входит в комплектацию самого дешевого нового автомобиля в России
Звание самых доступных новых автомобилей на российском авторынке прочно закрепилось за семейством Lada Granta. Самый дешевый на сегодняшний день вариант стоит 700 тысяч рублей.Читать далее
-
19.02.2024, 07:39
Названы самые популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году
Бестселлером отечественного авторынка в 2023 году стали автомобили марки Lada, но предпочтения (и возможности) автомобилистов двух столиц серьезно отличаются от общероссийских.Читать далее
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