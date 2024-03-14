АвтоВАЗ подтвердил полное возвращение подушек безопасности на Lada Granta

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Две подушки безопасности устанавливают на автомобили Lada Granta, начиная с 1 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе АвтоВАЗа. Как отметили на предприятии, подушки безопасности для водителя на Granta вернулись еще в прошлом месяце. С марта в комплектацию добавили подушку безопасности переднего пассажира.

В конце 2023 года прежний поставщик подушек безопасности отказался сотрудничать с АвтоВАЗом из-за риска попасть под вторичные санкции. В декабре и январе с конвейера сходили автомобили без подушек безопасности. В начале февраля АвтоВАЗ наладил поставки этой важной опции от другого поставщика. Сначала подушки безопасности вернулись на флагманскую модель – Lada Vesta, а сейчас – и на бюджетную Lada Granta. Подушку безопасности переднего пассажира на Lada Granta начали устанавливать «в комплектациях, где предусмотрена данная опция».

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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