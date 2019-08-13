13 августа 2019, 13:37
АвтоВАЗ подтвердил выход Vesta с вариатором
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Специалисты АвтоВАЗа работают над новой версией Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией. Говорить о точных сроках появления «вариаторной» Vesta на рынке пока рано. Скорее всего, это произойдет в течение ближайших двух лет.
Lada Vesta
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Официальные представители АвтоВАЗа упорно продолжают избегать слова «вариатор», называя новую коробку передач просто автоматической. Отличительная особенность новой трансмиссии в 2-ступенчатом редукторе с гидротрансформатором, который помогает клиноременной передаче. Конструктивно агрегат представляет собой гибрид МКПП с классическим «автоматом». Автомобиль с такой трансмиссией разгоняется более плавно и динамично, а двигатель работает тише и экономичнее.
Ресурс бесступенчатой коробки передач Jatco JF015E составляет не менее 250 000 километров. До первого ремонта агрегат смело может отходить 100 – 150 тысяч километров. Продажи «вариаторной» Lada Xray Cross стартовали три недели назад. Стоит такой хэтчбек на 50 000 рублей дороже по сравнению с автомобилем в аналогичной комплектации, но с «механикой». Покупатели Lada Vesta сейчас могут выбирать между версиями с МКПП и с 5-ступенчатым «роботом». Седаны стоят от 606 900 рублей с «механикой» и от 676 900 рублей с 5АМТ.
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Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
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Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
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