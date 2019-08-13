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13 августа 2019, 13:37

АвтоВАЗ подтвердил выход Vesta с вариатором

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Специалисты АвтоВАЗа работают над новой версией Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией. Говорить о точных сроках появления «вариаторной» Vesta на рынке пока рано. Скорее всего, это произойдет в течение ближайших двух лет.
АвтоВАЗ подтвердил выход Vesta с вариатором

Lada Vesta

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Глава пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский в телефонном интервью радиостанции «Говорит Москва» официально подтвердил, что компания ведет работу над «Вестой» с вариатором. Однако говорить о конкретных планах по ее запуску в серию и дате начала продаж, по его словам, рано. Пока неизвестны ни динамические характеристики, ни даже для какого типа кузова будет доступна новая коробка передач. Все подробности обещают раскрыть через один-два года.

Официальные представители АвтоВАЗа упорно продолжают избегать слова «вариатор», называя новую коробку передач просто автоматической. Отличительная особенность новой трансмиссии в 2-ступенчатом редукторе с гидротрансформатором, который помогает клиноременной передаче. Конструктивно агрегат представляет собой гибрид МКПП с классическим «автоматом». Автомобиль с такой трансмиссией разгоняется более плавно и динамично, а двигатель работает тише и экономичнее. 

Ресурс бесступенчатой коробки передач Jatco JF015E составляет не менее 250 000 километров. До первого ремонта агрегат смело может отходить 100 – 150 тысяч километров. Продажи «вариаторной» Lada Xray Cross стартовали три недели назад. Стоит такой хэтчбек на 50 000 рублей дороже по сравнению с автомобилем в аналогичной комплектации, но с «механикой». Покупатели Lada Vesta сейчас могут выбирать между версиями с МКПП и с 5-ступенчатым «роботом». Седаны стоят от 606 900 рублей с «механикой» и от 676 900 рублей с 5АМТ.


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Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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АвтоВАЗ подтвердил выход Vesta с вариатором
{{material_127189}}Глава пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский в телефонном интервью радиостанции «Говорит Москва» официально подтвердил, что компания ведет работу над «Вестой» с вариатором. Однако говорить о конкретных планах по ее запуску в серию и дате начала продаж, по его словам, рано. Пока неизвестны ни динамические характеристики, ни даже для какого типа кузова будет доступна новая коробка передач. Все подробности обещают раскрыть через один-два года.Официальные представители АвтоВАЗа упорно продолжают избегать слова «вариатор», называя новую коробку передач просто автоматической. Отличительная особенность новой трансмиссии в 2-ступенчатом редукторе с гидротрансформатором, который помогает клиноременной передаче. Конструктивно агрегат представляет собой гибрид МКПП с классическим «автоматом». Автомобиль с такой трансмиссией разгоняется более плавно и динамично, а двигатель работает тише и экономичнее. Ресурс бесступенчатой коробки передач Jatco JF015E составляет не менее 250 000 километров. До первого ремонта агрегат смело может отходить 100 – 150 тысяч километров. Продажи «вариаторной» Lada Xray Cross стартовали три недели назад. Стоит такой хэтчбек на 50 000 рублей дороже по сравнению с автомобилем в аналогичной комплектации, но с «механикой». Покупатели Lada Vesta сейчас могут выбирать между версиями с МКПП и с 5-ступенчатым «роботом». Седаны стоят от 606 900 рублей с «механикой» и от 676 900 рублей с 5АМТ.
2019-08-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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