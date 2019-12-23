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23 декабря 2019, 18:05

АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года

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Уходящий 2019 год стал для отечественной марки Lada вполне успешным. На рынок выпустили сразу несколько новинок, расширили дилерскую сеть в России и за рубежом. Автомобили Lada удостоились ряда почетных наград.
АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года
АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года
АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года
АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года
АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года
АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года
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Новые модели и модификации появились во всех пяти семействах Lada. Начался 2019 год с важного события. В январе на рынок вышла долгожданная «заряженная» до 140 сил версия Lada Vesta Sport. В апреле все автомобили Lada Largus получили битопливную модификацию CNG, которая позволяет втрое снизить расходы на топливо.

Летом начались продажи самой доступной модели в Cross-линейке Lada – вседорожного универсала Granta Cross. Автомобиль адресован сторонникам активного образа жизни и любителям автопутешествий. В июле хэтчбек Lada Xray Cross первым из всех автомобилей Lada получил новую связку агрегатов: 1,6-литровый двигатель Renault-Nissan H4M отдачей 113 л.с. в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco. 

Осень началась с дебюта «драйверской» Granta Drive Active, которая отличается перенастроенной подвеской, спортивным обвесом и креслами с боковой поддержкой. Седан создали специально для поклонников энергичного стиля вождения. В ноябре на рынок вышла «вариаторная» Vesta с уже знакомым по Xray Cross 113-сильным мотором и автоматической коробкой Jatco.
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Версии «Весты» с «роботом» сняли с производства. Наконец, под занавес, началось серийное производство внедорожников Lada 4x4 с основательно обновленным салоном и улучшенной шумоизоляцией.

В 2019 году марке удалось удержать лидирующие позиции на рынке. Доля Lada весь год превышала 20%. В России открылось 14 новых дилерских центров, а их общее количество возросло до трехсот. За границей было открыто 15 автосалонов – от Беларуси до Боливии. А в ноябре запустили крупноузловую сборку рестайлинговой Lada Granta в Египте.

Очередным признанием для марки стала победа в двух номинациях Национальной премии «Автомобиль года в России». Лауреатами назвали Lada Vesta и Lada Largus. Эксперты ежегодного исследования «Рейтинги Авто года» признали универсал Lada Vesta SW Cross лучшим в номинации «Современные автомобили» стоимостью до 1,4 млн рублей . Для реализации новых амбициозных проектов АвтоВАЗ сотрудничает с ведущими российскими профильными ВУЗами и набирает молодых специалистов в службу инжиниринга: инженеров-технологов, конструкторов и дизайнеров. В 2019 году инженерное подразделение предприятия пополнили около 400 новых специалистов.
 
Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ" « В сложных условиях нам удалось сохранить лидерство бренда Lada и продолжить запускать новые продукты. 2019 год стал годом Качества в нашей Компании. Во-первых, это качество условий труда, которые мы поэтапно, шаг-за-шагом улучшаем в рамках специальной программы, рассчитанной на три года. Это качество производимых автомобилей и качество клиентского сервиса у наших дилеров, которое мы постоянно совершенствуем. Мы будем продолжать эту работу, укреплять наши продажи и разрабатывать новые продукты. Я убежден, что, несмотря на непростую ситуацию на рынке, вместе мы добьемся успеха. »
Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ"
 


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Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года
{{material_124676}}Новые модели и модификации появились во всех пяти семействах Lada. Начался 2019 год с важного события. В январе на рынок вышла долгожданная «заряженная» до 140 сил версия Lada Vesta Sport. В апреле все автомобили Lada Largus получили битопливную модификацию CNG, которая позволяет втрое снизить расходы на топливо.Летом начались продажи самой доступной модели в Cross-линейке Lada – вседорожного универсала Granta Cross. Автомобиль адресован сторонникам активного образа жизни и любителям автопутешествий. В июле хэтчбек Lada Xray Cross первым из всех автомобилей Lada получил новую связку агрегатов: 1,6-литровый двигатель Renault-Nissan H4M отдачей 113 л.с. в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco. Осень началась с дебюта «драйверской» Granta Drive Active, которая отличается перенастроенной подвеской, спортивным обвесом и креслами с боковой поддержкой. Седан создали специально для поклонников энергичного стиля вождения. В ноябре на рынок вышла «вариаторная» Vesta с уже знакомым по Xray Cross 113-сильным мотором и автоматической коробкой Jatco.{{material_128141}}Версии «Весты» с «роботом» сняли с производства. Наконец, под занавес, началось серийное производство внедорожников Lada 4x4 с основательно обновленным салоном и улучшенной шумоизоляцией.В 2019 году марке удалось удержать лидирующие позиции на рынке. Доля Lada весь год превышала 20%. В России открылось 14 новых дилерских центров, а их общее количество возросло до трехсот. За границей было открыто 15 автосалонов – от Беларуси до Боливии. А в ноябре запустили крупноузловую сборку рестайлинговой Lada Granta в Египте.Очередным признанием для марки стала победа в двух номинациях Национальной премии «Автомобиль года в России». Лауреатами назвали Lada Vesta и Lada Largus. Эксперты ежегодного исследования «Рейтинги Авто года» признали универсал Lada Vesta SW Cross лучшим в номинации «Современные автомобили» стоимостью до 1,4 млн рублей . Для реализации новых амбициозных проектов АвтоВАЗ сотрудничает с ведущими российскими профильными ВУЗами и набирает молодых специалистов в службу инжиниринга: инженеров-технологов, конструкторов и дизайнеров. В 2019 году инженерное подразделение предприятия пополнили около 400 новых специалистов. {{person_182_В сложных условиях нам удалось сохранить лидерство бренда Lada и продолжить запускать новые продукты. 2019 год стал годом Качества в нашей Компании. Во-первых, это качество условий труда, которые мы поэтапно, шаг-за-шагом улучшаем в рамках специальной программы, рассчитанной на три года. Это качество производимых автомобилей и качество клиентского сервиса у наших дилеров, которое мы постоянно совершенствуем. Мы будем продолжать эту работу, укреплять наши продажи и разрабатывать новые продукты. Я убежден, что, несмотря на непростую ситуацию на рынке, вместе мы добьемся успеха.}} 
2019-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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