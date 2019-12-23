23 декабря 2019, 18:05
АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года
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Уходящий 2019 год стал для отечественной марки Lada вполне успешным. На рынок выпустили сразу несколько новинок, расширили дилерскую сеть в России и за рубежом. Автомобили Lada удостоились ряда почетных наград.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Летом начались продажи самой доступной модели в Cross-линейке Lada – вседорожного универсала Granta Cross. Автомобиль адресован сторонникам активного образа жизни и любителям автопутешествий. В июле хэтчбек Lada Xray Cross первым из всех автомобилей Lada получил новую связку агрегатов: 1,6-литровый двигатель Renault-Nissan H4M отдачей 113 л.с. в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Осень началась с дебюта «драйверской» Granta Drive Active, которая отличается перенастроенной подвеской, спортивным обвесом и креслами с боковой поддержкой. Седан создали специально для поклонников энергичного стиля вождения. В ноябре на рынок вышла «вариаторная» Vesta с уже знакомым по Xray Cross 113-сильным мотором и автоматической коробкой Jatco.Версии «Весты» с «роботом» сняли с производства. Наконец, под занавес, началось серийное производство внедорожников Lada 4x4 с основательно обновленным салоном и улучшенной шумоизоляцией.
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В 2019 году марке удалось удержать лидирующие позиции на рынке. Доля Lada весь год превышала 20%. В России открылось 14 новых дилерских центров, а их общее количество возросло до трехсот. За границей было открыто 15 автосалонов – от Беларуси до Боливии. А в ноябре запустили крупноузловую сборку рестайлинговой Lada Granta в Египте.
Очередным признанием для марки стала победа в двух номинациях Национальной премии «Автомобиль года в России». Лауреатами назвали Lada Vesta и Lada Largus. Эксперты ежегодного исследования «Рейтинги Авто года» признали универсал Lada Vesta SW Cross лучшим в номинации «Современные автомобили» стоимостью до 1,4 млн рублей . Для реализации новых амбициозных проектов АвтоВАЗ сотрудничает с ведущими российскими профильными ВУЗами и набирает молодых специалистов в службу инжиниринга: инженеров-технологов, конструкторов и дизайнеров. В 2019 году инженерное подразделение предприятия пополнили около 400 новых специалистов.
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В сложных условиях нам удалось сохранить лидерство бренда Lada и продолжить запускать новые продукты. 2019 год стал годом Качества в нашей Компании. Во-первых, это качество условий труда, которые мы поэтапно, шаг-за-шагом улучшаем в рамках специальной программы, рассчитанной на три года. Это качество производимых автомобилей и качество клиентского сервиса у наших дилеров, которое мы постоянно совершенствуем. Мы будем продолжать эту работу, укреплять наши продажи и разрабатывать новые продукты. Я убежден, что, несмотря на непростую ситуацию на рынке, вместе мы добьемся успеха.
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Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ"
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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