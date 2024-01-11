АвтоВАЗ подвел итоги 2023 года: рекордные объемы производства, продаж и доля рынка

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Минувший 2023 год стал для АвтоВАЗа рекордным по многим показателям. Было выпущено более 374 тысяч автомобилей, что можно считать рекордом для тольяттинского автозавода за последние 10 лет. Бестселлером Lada стало семейство Granta, которое разошлось тиражом свыше 206 тысяч автомобилей, обновив исторический рекорд продаж. В целом продажи Lada в 2023 году выросли на 87% до 352,6 тысяч единиц.

Рыночная доля Lada выросла до 35%, а в нише легких коммерческих моделей В-сегмента доля марки достигает 99,6%. Команда АвтоВАЗа увеличилась до 34,5 тысячи человек. Было локализовано и замещено более 1200 деталей, узлов и материалов. На 22% выросли продажи запасных частей и аксессуаров.

В нынешнем году АвтоВАЗ планирует запустить производство Lada Vesta с новым 1,8-литровым мотором EVO и автоматической коробкой передач, возобновить сборку Lada Largus на заводе в Ижевске, расширить цветовую палитру моделей Lada, вывести на рынок новые модификации уже существующих моделей и продолжить работу над Lada Iskra, старт производства которой намечен на начало 2025 года.

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