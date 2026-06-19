Калибры, дефектоскоп и координатная машина: каким оборудованием проверяют геометрию и прочность кузовов Lada

19 июня 2026, 19:46
АвтоВАЗ показал, как контролируют качество сварки кузовов Lada на заводе
АвтоВАЗ показал, как контролируют качество сварки кузовов Lada на заводе
АвтоВАЗ впервые подробно показал, как проверяют сварку кузовов Lada на производстве. Эксперты объяснили, почему эти этапы важны для безопасности и долговечности авто. Мало кто знает, что контроль включает не только визуальный осмотр, но и сложные измерения. Какие детали чаще всего вызывают вопросы и что изменилось в подходе к качеству - разбираемся в материале. Это важно для всех, кто выбирает новые автомобили сейчас.
Для российских автомобилистов вопрос качества сборки и надежности кузова остается одним из ключевых при выборе машины. Именно поэтому АвтоВАЗ решил раскрыть детали производственного контроля сварки кузовов Lada - от этого напрямую зависит не только внешний вид, но и безопасность, а также срок службы автомобиля.
Как сообщает Российская Газета, на заводе АвтоВАЗа внедрена многоуровневая система проверки сварочных работ. Все начинается с визуального осмотра: специалисты внимательно изучают поверхность кузова, а также внутренние элементы - болты, гайки, шпильки и сами сварные швы. Такой подход позволяет выявить даже мелкие дефекты на ранней стадии, что снижает риск появления проблем в дальнейшем.
Следующий этап - измерение геометрии кузова. Для этого используются специальные калибры, которые представляют собой эталонные образцы. С их помощью проверяют точность изготовления и установки деталей, включая фары, решетку радиатора и другие навесные элементы. Особое внимание уделяется межфланцевым зазорам, ведь именно они часто становятся причиной скрипов и других неприятных звуков в процессе эксплуатации.
Контроль VIN-номера - еще один важный момент. Его параметры (высота, ширина, глубина) измеряются специальными инструментами, чтобы исключить ошибки при маркировке. Кроме того, проводится проверка зафланцовки - процесса соединения металлических панелей путем загиба кромки одной детали вокруг другой. Это критично для прочности кузова и его устойчивости к коррозии.
В отдельном блоке показан ультразвуковой контроль сварных точек. Контролер Алла Ефремова с помощью дефектоскопа проверяет каждую из более чем 4,5 тысяч сварочных точек на кузове Lada Granta. Такой прибор позволяет выявить скрытые дефекты - трещины, поры, расслоения - без повреждения металла. Проверка проводится на одном кузове в смену, что позволяет держать качество на высоком уровне.
Самый технологичный этап - лабораторная проверка на автоматизированной координатно-измерительной машине. Здесь кузов сравнивают с трехмерной моделью, фиксируя отклонения по ключевым точкам крепления и поверхности. По словам руководителя отдела геометрии Романа Лигая, это позволяет гарантировать точность сборки и соответствие стандартам.
Интересно, что подобные методы контроля внедряют и зарубежные автопроизводители. Например, на заводе Ford в Канаде ежедневно разбирают по одному двигателю для поиска скрытых дефектов - подробнее об этом можно узнать в материале о новых подходах к контролю качества на зарубежных заводах. Это подтверждает: современные автогиганты уделяют особое внимание не только сборке, но и постоянному анализу ошибок.
Для справки: кузов - самая дорогая и сложная часть автомобиля, его ремонт или замена обходится дороже всего. По статистике, именно дефекты сварки чаще всего становятся причиной преждевременной коррозии и снижения безопасности при ДТП. В последние годы АвтоВАЗ усилил контроль на всех этапах производства, что уже позволило снизить количество рекламаций по кузовным деталям. Важно помнить: даже небольшие отклонения в геометрии могут привести к проблемам с установкой дверей, стекол и других элементов. Поэтому прозрачность и открытость в вопросах контроля качества - важный шаг для доверия покупателей и повышения конкурентоспособности российских автомобилей.
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