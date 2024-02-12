АвтоВАЗ показал новую Lada Niva Sport: мощный мотор и яркий салон

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Внешне отличить Lada Niva Sport от обычной Niva Legend можно по подрезанным колесным аркам, закрытым защитными пластиковыми накладками в духе экстремальной Niva Bronto. Также Niva Sport обзавелась шноркелем и воздухозаборником на капоте. Но самые главные изменения скрываются под капотом. Здесь установили 1,6-литровый мотор от Lada Granta, который развивает порядка 120 – 122 лошадиных сил. Чтобы адаптировать агрегат под «Ниву», инженерам пришлось переделать впуск и выпуск, установить другие валы.

В салоне появились новые сиденья с выраженной боковой поддержкой, двуцветной контрастной обивкой и надписью Niva Sport на спинках. Серьезно переделали центральный тоннель, где вместо двух рычагов «раздатки» теперь красуется один, как на Niva Travel. Журналисты журнала Auto.ru выяснили, что мелкосерийное производство Lada Niva Sport должно стартовать на мощностях дочернего предприятия Lada Sport до конца 2024 года.

Фото: auto.ru

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