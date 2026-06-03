АвтоВАЗ отметил 60‑летие громкими премьерами: что показали на ПМЭФ-2026

3 июня 2026, 12:53
АвтоВАЗ показал обновленную Lada Niva Legend и новые спорткары на ПМЭФ 2026
АвтоВАЗ показал обновленную Lada Niva Legend и новые спорткары на ПМЭФ 2026
АвтоВАЗ устроил масштабную премьеру на ПМЭФ: представили обновленную Lada Niva Legend, спортивные версии и новый кроссовер. Мало кто знает, что изменения коснулись не только внешности, но и техники. Какие детали скрыты в новинках, что изменилось в конструкции и почему это важно для российских водителей - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей новости с Петербургского международного экономического форума в этом году оказались особенно значимыми: АвтоВАЗ отметил 60-летие масштабной экспозицией и сразу несколькими премьерами, которые могут повлиять на рынок и привычки водителей. На фоне ухода западных брендов и роста интереса к отечественным моделям, внимание к новинкам Lada закономерно высокое.
Главной звездой стенда стала серьезно обновленная Lada Niva Legend. Этот внедорожник получил не только свежий внешний вид, но и глубокую техническую модернизацию. Как сообщает «Российская Газета», теперь под капотом установлен 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, ранее опробованный на Niva Travel. Новый мотор отличается увеличенным крутящим моментом - плюс 24 Нм, а расход топлива снизился на 3-30% в зависимости от режима. Передняя подвеска переработана: стабилизатор смещен вперед, что улучшило управляемость и плавность хода. Внедорожник обзавелся более чем сотней новых и шестьюдесятью модернизированных деталей, включая кузовные элементы из двусторонней оцинкованной стали - впервые для трехдверной версии.
Безопасность тоже вышла на новый уровень: впервые на этой модели появилась фронтальная подушка безопасности водителя, что потребовало доработки силовой структуры кузова. Рулевое колесо теперь унифицировано с Lada Granta, а замок зажигания перенесен на правую сторону. Передние тормозные диски стали вентилируемыми, что снижает риск перегрева. Эргономика салона улучшена: рычаг КПП смонтирован через кулису и расположен ближе к водителю, управление раздаткой стало однорычажным, а сама раздаточная коробка получила третью опору для снижения вибраций. Для акустического комфорта внедрена цельноформованная шумоизоляция капота, а система отопления и кондиционирования теперь оснащена фильтром салона.
На уличной экспозиции АвтоВАЗ показал три ключевые модели, отражающие эволюцию бренда: легендарный ВАЗ-2101, обновленную Lada Niva Legend и новый кроссовер Lada Azimut, который должен поступить в производство уже в третьем квартале этого года. В зоне «ВиноГрад» внимание привлекли спортивные новинки - Lada Iskra TMS и Lada Vesta TCR. Lada Iskra TMS создана совместно с «ТМС Моторспорт» и оснащена 1,6-литровым турбомотором мощностью 218 л.с. и 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач. Автомобиль получил облегченный кузов с каркасом безопасности, аэродинамический обвес, усиленную подвеску с регулируемыми амортизаторами и новые 17-дюймовые диски. Эта модель специально разработана для участия в монокубке - гонках на одинаковых по технике автомобилях.
Появление столь глубоко модернизированной Lada Niva Legend и спортивных версий на фоне общего тренда на обновление отечественного автопарка выглядит как важный шаг для рынка. По мнению экспертов, такие изменения могут повысить интерес к российским моделям не только среди частных покупателей, но и среди корпоративных клиентов. Для сравнения, недавно на рынке появился электроседан Volkswagen ID. Unyx 07, который по цене сопоставим с Lada, но предлагает совершенно иной подход к технологиям - подробнее о нем можно узнать в материале о запуске нового электромобиля Volkswagen.
Если исходить из представленной информации, обновления Lada Niva Legend затронули не только двигатель и подвеску, но и безопасность, эргономику и шумоизоляцию. Впервые для этой модели применены оцинкованные кузовные детали, что может положительно сказаться на долговечности. Внедрение новых электронных систем и улучшение технических характеристик делают автомобиль более современным и конкурентоспособным. Для российского рынка, где надежность и простота обслуживания остаются ключевыми требованиями, такие перемены выглядят особенно актуально. Важно отметить, что производство нового кроссовера Lada Azimut стартует уже в ближайшие месяцы, а спортивные версии могут привлечь внимание поклонников автоспорта и молодых водителей.
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