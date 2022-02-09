9 февраля 2022, 16:41
АвтоВАЗ показал приборную панель обновленной Lada Vesta
АвтоВАЗ запатентовал приборную панель для обновленной Lada Vesta с индексом «FL». В открытой базе Роспатента появилось сразу два варианта новой «приборки». Базовые версии получат аналоговые шкалы, топовые комплектации будут оснащать цифровыми.
Дарья Климова Фото: Роспатент
Изображение загружается
Фото: Роспатент
Ранее мы писали
С конвейера Ижевского автозавода сошли первые рестайлинговые автомобили Lada Vesta, которые во внутренней ...Читать далее
АвтоВАЗ запатентовал два варианта приборной панели. Отличия между ними минимальны: дизайн стрелок и цветовое оформление. Дизайн цифровой панели приборов пока официально не регистрировали.
Кроме приборной панели, компания запатентовала также облицовку центральной консоли и блока кнопок стеклоподъемников. Полноценная премьера Lada Vesta FL должна состояться весной 2022 года.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 690 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 1 200 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 130 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 850 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 970 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 960 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 570 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 920 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 280 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
Новости по теме
Дожили: Lada Vesta уже стоит дороже, чем Hyundai Solaris
21.01.2022, 15:50
Самые ожидаемые автомобили 2022 года
19.01.2022, 09:29
Обновленная Lada Vesta: первое официальное видео
12.01.2022, 17:38
На испытаниях у обновленной Lada Vesta обнаружили критичный дефект
10.01.2022, 14:17
Новости по теме
Дожили: Lada Vesta уже стоит дороже, чем Hyundai Solaris
21.01.2022, 15:50
Самые ожидаемые автомобили 2022 года
19.01.2022, 09:29
Обновленная Lada Vesta: первое официальное видео
12.01.2022, 17:38
На испытаниях у обновленной Lada Vesta обнаружили критичный дефект
10.01.2022, 14:17
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин