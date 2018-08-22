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22 августа 2018, 13:50
АвтоВАЗ показал салон Vesta Sport и обновленной Granta
Компания АвтоВАЗ рассказала об интерьере сразу двух своих новинок: «заряженного» седана Lada Vesta Sport и рестайлинговой Lada Granta. Увидеть автомобили «живьем» можно будет уже через неделю на Московском автосалоне.
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Обновленной Lada Granta был посвящен сюжет в августовском выпуске корпоративной передачи «Мир Lada». При проектировании интерьера новинки за основу взяли Lada Kalina. Рестайлинговые Granta получили модернизированную центральную консоль со светодиодной подсветкой. В конфигурации кнопок теперь прослеживается фирменный Х-стиль последних моделей Lada. Изменился вид приборной панели, дизайн стояночного тормоза, а также форма сидений.
А вот в моторной гамме рестайлингового семейства Granta, по-прежнему, без перемен. Базовым станет 87-сильный двигатель, который работает только в паре с 5-ступенчатой «механикой». В линейку агрегатов войдут также 98-сильный мотор, сочетающийся с «автоматом» и 106-сильный двигатель, который доступен и с 5-ступенчатой «механикой», и с «роботом».
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Комментарии пользователей
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Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Жаль конечно, что изменения на столько минимальны. Ожидал конечно же большего.
| Кому: Александр совершенно согласен
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