АвтоВАЗ поклялся, что не собирается навязывать допы
На АвтоВАЗе заверили ФАС, что ранее существовавшие комплектации никуда не денутся, и у покупателей теоретически по-прежнему будет возможность приобрести понравившуюся модель Lada без дополнительного оборудования. Насколько будет реально купить «Ладу» без допов на практике, сказать сейчас трудно. Дефицит машин у дилеров сохраняется, а значит, продавцы постараются «выжать» из каждой максимальную прибыль.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ установит для дилеров план по продаже автомобилей с фиксированными комплектами аксессуаров. Таких «дооснащенных» машин нужно продавать минимум 80% от всего месячного объема реализации. Кто больше выиграет от покупки этих оставшихся 20% машин, покупатель или все-таки дилер? Ведь за пакет аксессуаров АвтоВАЗ установил фиксированную цену, лишив дилеров возможности заработать на таких базовых вещах, как коврики или сетка радиатора.
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