3 апреля 2020, 09:56
АвтоВАЗ попросил разрешить заводу работать в апреле
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Волжский автозавод попросил власти Самарской области разрешения возобновить производство в «нерабочем» апреле. Автогигант обещает строго соблюдать все санитарные нормы, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что к нему уже обратились руководители крупнейших предприятий региона с просьбой разрешить возобновить работу в апреле. В частности, АвтоВАЗ обязуется соблюдать санитарные нормы, дезинфицировать производственные корпуса и обеспечить полную безопасность сотрудников.
Как сообщает «Интефакс», вопрос о возобновлении производства на АвтоВАЗе пока остается открытым. Просьба отечественного автопроизводителя в настоящее время рассматривается, и окончательного решения по ней еще не принято.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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