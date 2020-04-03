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3 апреля 2020, 09:56

АвтоВАЗ попросил разрешить заводу работать в апреле

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Волжский автозавод попросил власти Самарской области разрешения возобновить производство в «нерабочем» апреле. Автогигант обещает строго соблюдать все санитарные нормы, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
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Вчера президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля 2020 года. В этот период будут работать только жизненно важные предприятия и организации. Их список уже утвержден правительством. Производство автомобилей к числу важных областей не относится. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что к нему уже обратились руководители крупнейших предприятий региона с просьбой разрешить возобновить работу в апреле. В частности, АвтоВАЗ обязуется соблюдать санитарные нормы, дезинфицировать производственные корпуса и обеспечить полную безопасность сотрудников.

Как сообщает «Интефакс», вопрос о возобновлении производства на АвтоВАЗе пока остается открытым. Просьба отечественного автопроизводителя в настоящее время рассматривается, и окончательного решения по ней еще не принято.


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Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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АвтоВАЗ попросил разрешить заводу работать в апреле
{{material_129448}}Вчера президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля 2020 года. В этот период будут работать только жизненно важные предприятия и организации. Их список уже утвержден правительством. Производство автомобилей к числу важных областей не относится. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что к нему уже обратились руководители крупнейших предприятий региона с просьбой разрешить возобновить работу в апреле. В частности, АвтоВАЗ обязуется соблюдать санитарные нормы, дезинфицировать производственные корпуса и обеспечить полную безопасность сотрудников.Как сообщает «Интефакс», вопрос о возобновлении производства на АвтоВАЗе пока остается открытым. Просьба отечественного автопроизводителя в настоящее время рассматривается, и окончательного решения по ней еще не принято.
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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