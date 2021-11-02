АвтоВАЗ породнится с КамАЗом
Фото: ОАТ
Головной офис ОАТ расположен в Тольятти и более 90% продукции предприятия поставляется для автомобилей Lada. В общей сложности в группу входят 11 компаний в 5 российских регионах: ООО «ДААЗ», ООО «ДЗПМ», ООО «Автосвет» (светотехника) в Ульяновской области; ООО «РосАвтоПласт», АО «Мотор-Супер», АО «ВАЗИнтерСервис» и ООО «ЭВР» в Самарской области; ООО «СААЗ Комплект» в Рязанской области; ПАО «ОСВАР» во Владимирской области; АО «СМЗ» и транспортная компания ООО «ОАТ Карго» в Пензенской области. В каталоге автомобильных компонентов представлены также запчасти для моделей КамАЗ, ГАЗ и УАЗ.
- 3 545 000 РBMW 5 серия 2017 в Москве
- 650 000 РNissan Sentra 2016 в Москве
- 2 990 000 РMercedes M-класс 2014 в Москве
- 2 490 000 РMercedes V-класс 2014 в Москве
- 5 697 000 РMercedes S-класс AMG 2016 в Москве
- 2 465 000 РNissan Murano 2018 в Москве
- 1 370 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 599 000 РToyota Camry 2004 в Москве
- 825 000 РOpel Astra GTC 2015 в Москве
- 3 150 000 РLexus LX 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий