Баллы за белорусские детали могли бы дать шанс на льготы: новые правила для всех

АвтоВАЗ предложил начислять дополнительные баллы за детали из Беларуси

АвтоВАЗ выступил с инициативой, которая может изменить подход к локализации автокомпонентов. Теперь детали из Беларуси могут стать ключом к новым баллам и льготам. Почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.

Российских автолюбителей ждет важное нововведение: АвтоВАЗ предложил изменить систему начисления баллов за локализацию автокомпонентов, чтобы детали, произведенные в Беларуси, приносили дополнительные преимущества. Эта инициатива уже обсуждается на уровне Минпромторга и может серьезно повлиять на рынок, ведь речь идет о новых возможностях для производителей и о поддержке союзных предприятий.

Сергей Громак, вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа, на Неделе российского бизнеса объяснил, что идея заключается в следующем: если российский завод закупает комплектующие у белорусских партнеров, ему должны начисляться дополнительные баллы за локализацию. Аналогичный подход предлагается и для белорусских производителей, которые используют российские детали. Такой шаг, по мнению АвтоВАЗа, станет стимулом для интеграции и укрепления экономических связей между двумя странами.

Сейчас баллы за локализацию начисляются за использование отечественного сырья и производство на российских предприятиях. Минимальный порог для участия в государственных тендерах составляет 3200 баллов, но уже известно, что с 2027 года эта планка вырастет до 3500, а с 2028 года - до 3700 баллов. Новая система позволит учитывать вклад белорусских поставщиков, что особенно актуально на фоне изменений в правилах госзакупок и растущей конкуренции среди производителей.

Громак отметил, что следующим логичным шагом может стать предоставление определенных льгот и преференций для компаний, которые активно используют компоненты из дружественных стран. Однако он подчеркнул, что при этом важно сохранять баланс и внимательно анализировать ситуацию в каждом государстве, чтобы не навредить собственному рынку. Вопрос защиты национальных интересов остается ключевым, несмотря на стремление к интеграции.

Интересно, что параллельно с этим обсуждением в отрасли продолжается работа по совершенствованию других аспектов регулирования. Например, недавно Федеральная таможенная служба ужесточила контроль за уплатой утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, включая Белоруссию. О том, какие риски это несет для владельцев таких машин, подробно рассказано в материале о новых правилах для авто из ЕАЭС.

Стоит добавить, что АвтоВАЗ не ограничивается только вопросами локализации. Недавно компания подала заявку на регистрацию товарного знака с популярной фразой-мемом «Можно, а зачем?». Именно так руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков ответил на вопрос блогера, может ли предприятие выпустить аналог BMW 5-Series. Теперь АвтоВАЗ планирует использовать этот слоган для продвижения широкого ассортимента товаров и услуг, от автомобилей до безалкогольных напитков и пива.

Как пишет Autonews, инициатива АвтоВАЗа по унификации правил локализации с Беларусью может стать важным этапом в развитии автомобильной отрасли России и ее партнеров. В условиях, когда рынок переживает серьезные перемены, любые меры, способствующие интеграции и поддержке отечественных производителей, приобретают особое значение.