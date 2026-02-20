Баллы за белорусские детали могли бы дать шанс на льготы: новые правила для всех

20 февраля 2026, 20:25
АвтоВАЗ предложил начислять дополнительные баллы за детали из Беларуси
АвтоВАЗ предложил начислять дополнительные баллы за детали из Беларуси
АвтоВАЗ выступил с инициативой, которая может изменить подход к локализации автокомпонентов. Теперь детали из Беларуси могут стать ключом к новым баллам и льготам. Почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.
Российских автолюбителей ждет важное нововведение: АвтоВАЗ предложил изменить систему начисления баллов за локализацию автокомпонентов, чтобы детали, произведенные в Беларуси, приносили дополнительные преимущества. Эта инициатива уже обсуждается на уровне Минпромторга и может серьезно повлиять на рынок, ведь речь идет о новых возможностях для производителей и о поддержке союзных предприятий.
Сергей Громак, вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа, на Неделе российского бизнеса объяснил, что идея заключается в следующем: если российский завод закупает комплектующие у белорусских партнеров, ему должны начисляться дополнительные баллы за локализацию. Аналогичный подход предлагается и для белорусских производителей, которые используют российские детали. Такой шаг, по мнению АвтоВАЗа, станет стимулом для интеграции и укрепления экономических связей между двумя странами.
Сейчас баллы за локализацию начисляются за использование отечественного сырья и производство на российских предприятиях. Минимальный порог для участия в государственных тендерах составляет 3200 баллов, но уже известно, что с 2027 года эта планка вырастет до 3500, а с 2028 года - до 3700 баллов. Новая система позволит учитывать вклад белорусских поставщиков, что особенно актуально на фоне изменений в правилах госзакупок и растущей конкуренции среди производителей.
Громак отметил, что следующим логичным шагом может стать предоставление определенных льгот и преференций для компаний, которые активно используют компоненты из дружественных стран. Однако он подчеркнул, что при этом важно сохранять баланс и внимательно анализировать ситуацию в каждом государстве, чтобы не навредить собственному рынку. Вопрос защиты национальных интересов остается ключевым, несмотря на стремление к интеграции.
Интересно, что параллельно с этим обсуждением в отрасли продолжается работа по совершенствованию других аспектов регулирования. Например, недавно Федеральная таможенная служба ужесточила контроль за уплатой утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, включая Белоруссию. О том, какие риски это несет для владельцев таких машин, подробно рассказано в материале о новых правилах для авто из ЕАЭС.
Стоит добавить, что АвтоВАЗ не ограничивается только вопросами локализации. Недавно компания подала заявку на регистрацию товарного знака с популярной фразой-мемом «Можно, а зачем?». Именно так руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков ответил на вопрос блогера, может ли предприятие выпустить аналог BMW 5-Series. Теперь АвтоВАЗ планирует использовать этот слоган для продвижения широкого ассортимента товаров и услуг, от автомобилей до безалкогольных напитков и пива.
Как пишет Autonews, инициатива АвтоВАЗа по унификации правил локализации с Беларусью может стать важным этапом в развитии автомобильной отрасли России и ее партнеров. В условиях, когда рынок переживает серьезные перемены, любые меры, способствующие интеграции и поддержке отечественных производителей, приобретают особое значение.
Похожие материалы Лада
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:14
Почему автомобиль начинает «жрать» больше топлива: главные причины и что делать
Внезапный рост расхода топлива может удивить любого водителя. Причины не всегда очевидны. Иногда виноваты детали, о которых забывают. Разберемся, что делать в такой ситуации.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:54
CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России
CHANGAN и Сбербанк объявили о начале стратегического партнерства, которое может изменить рынок автокредитования и цифровых продаж в России. Компании планируют совместно разрабатывать новые финансовые продукты и внедрять современные технологии. Читать далее
Похожие материалы Лада
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:14
Почему автомобиль начинает «жрать» больше топлива: главные причины и что делать
Внезапный рост расхода топлива может удивить любого водителя. Причины не всегда очевидны. Иногда виноваты детали, о которых забывают. Разберемся, что делать в такой ситуации.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:54
CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России
CHANGAN и Сбербанк объявили о начале стратегического партнерства, которое может изменить рынок автокредитования и цифровых продаж в России. Компании планируют совместно разрабатывать новые финансовые продукты и внедрять современные технологии. Читать далее