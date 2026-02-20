Баллы за белорусские детали могли бы дать шанс на льготы: новые правила для всех

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 февраля 2026, 20:25

АвтоВАЗ предложил начислять дополнительные баллы за детали из Беларуси

АвтоВАЗ предложил начислять дополнительные баллы за детали из Беларуси

Баллы за белорусские детали могли бы дать шанс на льготы: новые правила для всех

АвтоВАЗ предложил начислять дополнительные баллы за детали из Беларуси

АвтоВАЗ выступил с инициативой, которая может изменить подход к локализации автокомпонентов. Теперь детали из Беларуси могут стать ключом к новым баллам и льготам. Почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.

АвтоВАЗ выступил с инициативой, которая может изменить подход к локализации автокомпонентов. Теперь детали из Беларуси могут стать ключом к новым баллам и льготам. Почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.

Российских автолюбителей ждет важное нововведение: АвтоВАЗ предложил изменить систему начисления баллов за локализацию автокомпонентов, чтобы детали, произведенные в Беларуси, приносили дополнительные преимущества. Эта инициатива уже обсуждается на уровне Минпромторга и может серьезно повлиять на рынок, ведь речь идет о новых возможностях для производителей и о поддержке союзных предприятий.

Сергей Громак, вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа, на Неделе российского бизнеса объяснил, что идея заключается в следующем: если российский завод закупает комплектующие у белорусских партнеров, ему должны начисляться дополнительные баллы за локализацию. Аналогичный подход предлагается и для белорусских производителей, которые используют российские детали. Такой шаг, по мнению АвтоВАЗа, станет стимулом для интеграции и укрепления экономических связей между двумя странами.

Сейчас баллы за локализацию начисляются за использование отечественного сырья и производство на российских предприятиях. Минимальный порог для участия в государственных тендерах составляет 3200 баллов, но уже известно, что с 2027 года эта планка вырастет до 3500, а с 2028 года - до 3700 баллов. Новая система позволит учитывать вклад белорусских поставщиков, что особенно актуально на фоне изменений в правилах госзакупок и растущей конкуренции среди производителей.

Громак отметил, что следующим логичным шагом может стать предоставление определенных льгот и преференций для компаний, которые активно используют компоненты из дружественных стран. Однако он подчеркнул, что при этом важно сохранять баланс и внимательно анализировать ситуацию в каждом государстве, чтобы не навредить собственному рынку. Вопрос защиты национальных интересов остается ключевым, несмотря на стремление к интеграции.

Интересно, что параллельно с этим обсуждением в отрасли продолжается работа по совершенствованию других аспектов регулирования. Например, недавно Федеральная таможенная служба ужесточила контроль за уплатой утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, включая Белоруссию. О том, какие риски это несет для владельцев таких машин, подробно рассказано в материале о новых правилах для авто из ЕАЭС.

Стоит добавить, что АвтоВАЗ не ограничивается только вопросами локализации. Недавно компания подала заявку на регистрацию товарного знака с популярной фразой-мемом «Можно, а зачем?». Именно так руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков ответил на вопрос блогера, может ли предприятие выпустить аналог BMW 5-Series. Теперь АвтоВАЗ планирует использовать этот слоган для продвижения широкого ассортимента товаров и услуг, от автомобилей до безалкогольных напитков и пива. 

Как пишет Autonews, инициатива АвтоВАЗа по унификации правил локализации с Беларусью может стать важным этапом в развитии автомобильной отрасли России и ее партнеров. В условиях, когда рынок переживает серьезные перемены, любые меры, способствующие интеграции и поддержке отечественных производителей, приобретают особое значение.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Ставрополь Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться