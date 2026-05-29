Что скрывается за аббревиатурой SKM - подробности о новых моделях

АвтоВАЗ представил новые коммерческие автомобили SKM для бизнеса в России

АвтоВАЗ вывел на рынок новые коммерческие автомобили, но долгое время не раскрывал значение аббревиатуры SKM. На днях был представлены еще две модели для малого и среднего бизнеса, и журналисты, наконец, разоблачили интригу трех букв.

АвтоВАЗ вывел на рынок новые коммерческие автомобили, но долгое время не раскрывал значение аббревиатуры SKM. На днях был представлены еще две модели для малого и среднего бизнеса, и журналисты, наконец, разоблачили интригу трех букв.

АвтоВАЗ официально сообщил, что аббревиатура SKM в названии новых коммерческих моделей расшифровывается как «Специальные коммерческие автомобили». При этом компания выбрала написание латиницей, а не кириллицей, что подчеркивает современный подход к брендингу, выяснил ufocar.ru.

Производство автомобилей под маркой SKM стартовало в 2026 году. Новинки ориентированы на предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе, а также на перевозку пассажиров. Разработка и выпуск этих машин ведется в рамках направления «LADA Business», где основной акцент делается на доступности и адаптации к российским условиям эксплуатации.

На сегодняшний день в линейке SKM представлены две модели, каждая из которых отличается по конструкции и происхождению. Первая - SKM M7 - уже доступна для покупки. Это цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн с задним приводом, оснащенный 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 137 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Модель создана на базе китайских автомобилей Shineray (SRM), но прошла глубокую модернизацию: АвтоВАЗ внес более 50 изменений, усилив кузов, добавив оцинковку и адаптировав двигатель под бензин АИ-92. Начальная стоимость составляет около 2,86 миллиона рублей.

Вторая новинка - SKM M9 - более крупная и современная модель, чьи продажи стартуют в сентябре 2026 года. Она будет доступна в нескольких вариантах: минивэн на 7 или 8 мест, микроавтобус на 9 мест и грузовой фургон. Автомобиль оснащается передним приводом, 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с., а также шестиступенчатой механикой или девятиступенчатым автоматом. По информации СМИ, SKM M9 представляет собой адаптированную версию китайского IVECO Fidato. Ожидается, что базовая комплектация минивэна будет стоить около 5 миллионов рублей.

Таким образом, АвтоВАЗ делает ставку на развитие собственного коммерческого направления, предлагая российскому рынку доступные и адаптированные решения для бизнеса. Новые модели SKM призваны закрыть потребности предпринимателей в современных и надежных транспортных средствах, соответствующих требованиям отечественного рынка.