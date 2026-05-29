Что скрывается за аббревиатурой SKM - подробности о новых моделях

29 мая 2026, 14:31
АвтоВАЗ представил новые коммерческие автомобили SKM для бизнеса в России
АвтоВАЗ представил новые коммерческие автомобили SKM для бизнеса в России
АвтоВАЗ вывел на рынок новые коммерческие автомобили, но долгое время не раскрывал значение аббревиатуры SKM. На днях был представлены еще две модели для малого и среднего бизнеса, и журналисты, наконец, разоблачили интригу трех букв.
АвтоВАЗ официально сообщил, что аббревиатура SKM в названии новых коммерческих моделей расшифровывается как «Специальные коммерческие автомобили». При этом компания выбрала написание латиницей, а не кириллицей, что подчеркивает современный подход к брендингу, выяснил ufocar.ru.
Производство автомобилей под маркой SKM стартовало в 2026 году. Новинки ориентированы на предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе, а также на перевозку пассажиров. Разработка и выпуск этих машин ведется в рамках направления «LADA Business», где основной акцент делается на доступности и адаптации к российским условиям эксплуатации.
На сегодняшний день в линейке SKM представлены две модели, каждая из которых отличается по конструкции и происхождению. Первая - SKM M7 - уже доступна для покупки. Это цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн с задним приводом, оснащенный 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 137 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Модель создана на базе китайских автомобилей Shineray (SRM), но прошла глубокую модернизацию: АвтоВАЗ внес более 50 изменений, усилив кузов, добавив оцинковку и адаптировав двигатель под бензин АИ-92. Начальная стоимость составляет около 2,86 миллиона рублей.
Вторая новинка - SKM M9 - более крупная и современная модель, чьи продажи стартуют в сентябре 2026 года. Она будет доступна в нескольких вариантах: минивэн на 7 или 8 мест, микроавтобус на 9 мест и грузовой фургон. Автомобиль оснащается передним приводом, 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с., а также шестиступенчатой механикой или девятиступенчатым автоматом. По информации СМИ, SKM M9 представляет собой адаптированную версию китайского IVECO Fidato. Ожидается, что базовая комплектация минивэна будет стоить около 5 миллионов рублей.
Таким образом, АвтоВАЗ делает ставку на развитие собственного коммерческого направления, предлагая российскому рынку доступные и адаптированные решения для бизнеса. Новые модели SKM призваны закрыть потребности предпринимателей в современных и надежных транспортных средствах, соответствующих требованиям отечественного рынка.
Похожие материалы
-
29.05.2026, 15:14
Пять новых авто, которые впервые показали на ПМЭФ: что изменилось на рынке
Сразу пять моделей дебютировали на Петербургском экономическом форуме за последние годы. Почему именно эти авто оказались в центре внимания, какие технологии и решения они принесли на рынок, и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
29.05.2026, 14:57
Sollers SF5 стал основой нового автодома: премьера и детали оснащения
Премьера нового автодома на шасси Sollers SF5 вызвала интерес среди автолюбителей. Его впервые показали на «Кемпер Экспо», а продажи обещают до конца 2026 года. Почему именно эта модель может изменить подход к путешествиям и что скрывается за техническими решениями - разбираемся подробно. Мало кто знает, какие российские материалы и технологии легли в основу новинки.Читать далее
-
29.05.2026, 14:14
Toyota запатентовала новую дверную ручку: решена проблема безопасности и удобства
Toyota представила патент на инновационную дверную ручку, которая может изменить подход к безопасности и удобству в автомобилях. Мало кто знает, что привычные выдвижные механизмы часто подводят зимой и при авариях. Почему новая разработка японцев может стать стандартом для рынка - объясняем, что изменится и какие плюсы ждут водителей.Читать далее
-
29.05.2026, 13:57
Nio ES9: новый внедорожник с 697 л.с. и батареей на 102 кВт·ч выходит на рынок
Nio представил внедорожник ES9 с двумя электромоторами и запасом хода до 620 км. Самая дорогая версия получила 47 динамиков, а стартовая цена оказалась ниже европейских аналогов. Почему эта новинка может изменить рынок и какие детали скрыты в комплектациях - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
29.05.2026, 13:24
Китай ужесточает правила: под запретом новые типы сидений в автомобилях
В Китае обсуждают новый запрет для электромобилей: теперь под угрозой оказались популярные раскладывающиеся сиденья. Власти считают, что такие решения могут привести к серьезным последствиям при ДТП. Почему автопроизводители не спешат отказываться от комфорта и как это повлияет на рынок - разбираемся, что ждет водителей и пассажиров уже в ближайшее время.Читать далее
-
29.05.2026, 12:53
Какие бренды авто в России теряют покупателей быстрее всех в 2026 году
Глава Автостата Сергей Целиков разобрал, какие автомобильные бренды в России за четыре месяца 2026 года показали самые большие потери по продажам. Мало кто знает, что даже крупные китайские марки оказались в списке аутсайдеров. Почему это происходит и что ждет рынок дальше - объясняем на примерах. Не прошли мимо и свежие данные по динамике регистраций.Читать далее
-
29.05.2026, 12:27
Mitsubishi Pajero возвращается: первые детали и дата выхода нового поколения
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero. В сети появился первый тизер, который интригует необычной светотехникой. Почему это событие важно для рынка, какие перемены ждут модель и что известно о технической начинке - разбираемся, что ждет поклонников марки. Вопреки опасениям, Pajero не станет кроссовером, а сохранит свои внедорожные корни.Читать далее
-
29.05.2026, 12:21
Chery запускает кей-кар в Японии: новая битва с BYD и планы до 2029 года
Chery и EMT готовят к запуску в Японии электрокар Emta K-car, который должен составить конкуренцию BYD Racco. В проекте участвуют сразу несколько крупных компаний, а к 2029 году бренд планирует расширить линейку до четырех моделей. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.05.2026, 12:15
Belgee S50: особенности белорусского седана на базе Geely и нюансы эксплуатации
Belgee S50, собранный в Беларуси на платформе Geely Emgrand, выделяется расширенной палитрой цветов, адаптацией к российским зимам и рядом доработок в интерьере. Разбираемся, что делает этот седан интересным выбором на рынке 2026 года.Читать далее
-
29.05.2026, 11:47
Юбилейный TENET T8: российский завод выпустил 100-тысячный кроссовер
На калужском заводе «АГР» собрали 100-тысячный автомобиль TENET - событие, которое мало кто ожидал в такие короткие сроки. Как это повлияет на рынок, какие технологии внедряют и почему именно сейчас спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом.Читать далее
Похожие материалы
-
29.05.2026, 15:14
Пять новых авто, которые впервые показали на ПМЭФ: что изменилось на рынке
Сразу пять моделей дебютировали на Петербургском экономическом форуме за последние годы. Почему именно эти авто оказались в центре внимания, какие технологии и решения они принесли на рынок, и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
29.05.2026, 14:57
Sollers SF5 стал основой нового автодома: премьера и детали оснащения
Премьера нового автодома на шасси Sollers SF5 вызвала интерес среди автолюбителей. Его впервые показали на «Кемпер Экспо», а продажи обещают до конца 2026 года. Почему именно эта модель может изменить подход к путешествиям и что скрывается за техническими решениями - разбираемся подробно. Мало кто знает, какие российские материалы и технологии легли в основу новинки.Читать далее
-
29.05.2026, 14:14
Toyota запатентовала новую дверную ручку: решена проблема безопасности и удобства
Toyota представила патент на инновационную дверную ручку, которая может изменить подход к безопасности и удобству в автомобилях. Мало кто знает, что привычные выдвижные механизмы часто подводят зимой и при авариях. Почему новая разработка японцев может стать стандартом для рынка - объясняем, что изменится и какие плюсы ждут водителей.Читать далее
-
29.05.2026, 13:57
Nio ES9: новый внедорожник с 697 л.с. и батареей на 102 кВт·ч выходит на рынок
Nio представил внедорожник ES9 с двумя электромоторами и запасом хода до 620 км. Самая дорогая версия получила 47 динамиков, а стартовая цена оказалась ниже европейских аналогов. Почему эта новинка может изменить рынок и какие детали скрыты в комплектациях - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
29.05.2026, 13:24
Китай ужесточает правила: под запретом новые типы сидений в автомобилях
В Китае обсуждают новый запрет для электромобилей: теперь под угрозой оказались популярные раскладывающиеся сиденья. Власти считают, что такие решения могут привести к серьезным последствиям при ДТП. Почему автопроизводители не спешат отказываться от комфорта и как это повлияет на рынок - разбираемся, что ждет водителей и пассажиров уже в ближайшее время.Читать далее
-
29.05.2026, 12:53
Какие бренды авто в России теряют покупателей быстрее всех в 2026 году
Глава Автостата Сергей Целиков разобрал, какие автомобильные бренды в России за четыре месяца 2026 года показали самые большие потери по продажам. Мало кто знает, что даже крупные китайские марки оказались в списке аутсайдеров. Почему это происходит и что ждет рынок дальше - объясняем на примерах. Не прошли мимо и свежие данные по динамике регистраций.Читать далее
-
29.05.2026, 12:27
Mitsubishi Pajero возвращается: первые детали и дата выхода нового поколения
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero. В сети появился первый тизер, который интригует необычной светотехникой. Почему это событие важно для рынка, какие перемены ждут модель и что известно о технической начинке - разбираемся, что ждет поклонников марки. Вопреки опасениям, Pajero не станет кроссовером, а сохранит свои внедорожные корни.Читать далее
-
29.05.2026, 12:21
Chery запускает кей-кар в Японии: новая битва с BYD и планы до 2029 года
Chery и EMT готовят к запуску в Японии электрокар Emta K-car, который должен составить конкуренцию BYD Racco. В проекте участвуют сразу несколько крупных компаний, а к 2029 году бренд планирует расширить линейку до четырех моделей. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.05.2026, 12:15
Belgee S50: особенности белорусского седана на базе Geely и нюансы эксплуатации
Belgee S50, собранный в Беларуси на платформе Geely Emgrand, выделяется расширенной палитрой цветов, адаптацией к российским зимам и рядом доработок в интерьере. Разбираемся, что делает этот седан интересным выбором на рынке 2026 года.Читать далее
-
29.05.2026, 11:47
Юбилейный TENET T8: российский завод выпустил 100-тысячный кроссовер
На калужском заводе «АГР» собрали 100-тысячный автомобиль TENET - событие, которое мало кто ожидал в такие короткие сроки. Как это повлияет на рынок, какие технологии внедряют и почему именно сейчас спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом.Читать далее