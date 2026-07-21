Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

21 июля 2026, 18:27

АвтоВАЗ представил новые моторы для Lada с уникальными технологиями

АвтоВАЗ представил новые моторы для Lada с уникальными технологиями

Модернизация двигателей Lada - что изменится для водителей в 2026 году

АвтоВАЗ представил новые моторы для Lada с уникальными технологиями

АвтоВАЗ готовит масштабные перемены для своих моделей. Новые моторы обещают свежие решения не только по мощности, но по тяге. Водителей ждут улучшения в динамике и надежности. Подробности - в нашем материале.

АвтоВАЗ готовит масштабные перемены для своих моделей. Новые моторы обещают свежие решения не только по мощности, но по тяге. Водителей ждут улучшения в динамике и надежности. Подробности - в нашем материале.

В 2026 году АвтоВАЗ запускает в производство обновленные бензиновые моторы для своих ключевых моделей. К осени модернизированные агрегаты появятся на кроссовере Azimut, а также на седанах Vesta и Iskra. Как сообщает Pravda.Ru, инженеры компании внедрили ряд технических новшеств, которые ранее не применялись на двигателях такого класса.

Главное изменение - увеличение мощности и крутящего момента. Базовый мотор объемом 1,6 литра теперь развивает 120 л. с., что на 14 л. с. больше прежнего показателя. Крутящий момент вырос до 154 Нм. Это заметно улучшает динамику, особенно при движении по трассе и обгонах. Более мощная версия объемом 1,8 литра выдает 135 л. с. и 175 Нм, что делает Azimut одним из самых динамичных представителей сегмента среди отечественных автомобилей.

Важной особенностью стала установка фазовращателя на впускном валу для 1,6-литрового двигателя. Для 1,8-литрового мотора инженеры реализовали регулировку фаз как на впуске, так и на выпуске. Благодаря этим решениям удалось добиться большей гибкости в городском цикле и снизить расход топлива в пробках. Кроме того, были доработаны блок цилиндров и коленчатый вал, а облегченная шатунно-поршневая группа позволила уменьшить внутренние потери на трение.

Особое внимание уделено надежности. Новые моторы получили безвтыковую конструкцию поршней с глубокими проточками. Это значит, что при обрыве ремня ГРМ клапаны не столкнутся с поршнями, что избавляет владельцев от дорогостоящего ремонта. Такой подход особенно актуален для российских условий эксплуатации, где качество запчастей и состояние дорог часто становятся причиной внеплановых поломок.

Несмотря на внедрение современных технологий, АвтоВАЗ сохранил в линейке старые 8-клапанные моторы для базовых версий, чтобы удержать доступную цену на новые автомобили. Однако для тех, кто выбирает более продвинутые комплектации, новые агрегаты станут весомым аргументом в пользу отечественного бренда.

Эксперты отмечают, что модернизация двигателей позволит Lada конкурировать с китайскими производителями, предлагающими атмосферные моторы. Однако усложнение конструкции может привести к увеличению затрат на обслуживание, особенно в части электроники и систем управления клапанами. Владельцам рекомендуется внимательно следить за качеством масла и топлива, чтобы избежать проблем с работой фазовращателей.

Первые автомобили с новыми моторами появятся в дилерских центрах уже в сентябре 2026 года. Сначала обновленный 1,8-литровый двигатель получит Azimut, а к концу осени модернизированные Vesta и Iskra. По информации Pravda.Ru, расход топлива останется на прежнем уровне, несмотря на рост мощности и тяги на низких оборотах.

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