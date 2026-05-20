Новая эргономика и свежие кроссоверы - чем удивит ПМЭФ-2026

20 мая 2026, 11:19
АвтоВАЗ представит обновленную Lada Niva Legend с акцентом на комфорт
АвтоВАЗ покажет модернизированную Lada Niva Legend на ПМЭФ-2026. Компания раскрыла некоторые детали новых кроссоверов и коммерческих моделей. Главные изменения пока держатся в секрете. Эксперты обсуждают перспективы новинок.
На Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ сделает ставку на демонстрацию своих последних достижений, превратив мероприятие в настоящую витрину тольяттинского автопрома. Центральное место займет обновленная Lada Niva Legend, которая обещает стать заметно удобнее для водителя и пассажиров. Как сообщает Pravda.Ru, производитель решил серьезно поработать над эргономикой, чтобы избавить легендарный внедорожник от прежних неудобств.
Внутреннее пространство классической «Нивы» всегда отличалось аскетизмом, но теперь инженеры обещают улучшить шумоизоляцию и установить новые сиденья, которые обеспечат больший комфорт даже на пересеченной местности. Точные детали модернизации пока не раскрываются - все подробности станут известны 3 июня, когда состоится официальная презентация обновленной модели.
Эксперты отмечают, что любые доработки в области удобства управления положительно скажутся на безопасности, ведь водителю станет проще сосредоточиться на дороге. При этом «Нива» по-прежнему остается одной из самых ремонтопригодных машин на российском рынке, что поддерживает ее популярность среди автолюбителей.
Помимо обновленной Lada Niva Legend, АвтоВАЗ представит на форуме и другие новинки. Среди них - кроссовер Lada Azimut, который должен продемонстрировать, что тольяттинский завод способен создавать современные автомобили, а не только поддерживать традиции. Запуск серийного производства Azimut намечен на третий квартал текущего года.
Для предпринимателей АвтоВАЗ подготовил коммерческую модель SKM М7. Этот грузовик ориентирован на малый бизнес и предлагается по цене от 2,86 миллиона рублей. Несмотря на высокую стоимость, интерес к новинке уже проявили дилеры, которые забронировали первую партию автомобилей. По мнению специалистов, успех М7 будет зависеть от того, насколько выгодным окажется его обслуживание по сравнению с зарубежными аналогами.
Запуск SKM М7 в рамках программы Lada Business - это попытка занять освободившуюся после ухода европейских брендов нишу коммерческого транспорта. АвтоВАЗ стремится расширить свое присутствие на рынке, предлагая не только легковые, но и грузовые автомобили, что подчеркивает его статус национального производителя.
На стенде компании также можно будет увидеть ретро-экспонаты, в частности ВАЗ-2101 1970 года выпуска из заводской коллекции. Это напоминание о богатой истории бренда и его вкладе в развитие отечественного автопрома.
Посетители форума смогут получить ответы на самые актуальные вопросы: когда состоится премьера обновленной «Нивы», когда начнется производство Azimut, сколько стоит новый коммерческий автомобиль и какие исторические модели представлены на выставке.
