Держать цены больше нет сил: почему новые Lada станут заметно дороже для россиян?

21 ноября 2025, 13:51
АвтоВАЗ предупредил о скором подорожании автомобилей Lada из-за себестоимости
АвтоВАЗ предупредил о скором подорожании автомобилей Lada из-за себестоимости
Стоимость машин Lada скоро изменится. Производитель готовится к пересмотру прайс-листов. На это есть несколько веских причин. Прежние ценники удерживать уже невозможно. Что ждет покупателей в автосалонах?
Российским автомобилистам стоит готовиться к обновлению прайс-листов в дилерских центрах Lada. Руководство отечественного автогиганта подтвердило, что в обозримом будущем стоимость популярных моделей будет пересмотрена в сторону увеличения. Это решение назревало давно и стало вынужденной мерой в текущих рыночных условиях, сложившихся к концу 2025 года.
Как сообщает «Российская Газета», в последний раз завод незначительно корректировал цены в самом начале года. Тогда индексация коснулась лишь двух «ветеранов» модельного ряда - Lada Granta и внедорожника Niva Legend. Повышение составило в среднем всего 1,8%, что было в несколько раз ниже официального уровня инфляции в стране. Таким образом производитель долгое время старался сдерживать ценники, фактически работая с минимальной рентабельностью и поглощая растущие издержки.
Однако, как дал понять глава АвтоВАЗа Максим Соколов, продолжать такую политику больше не представляется возможным. Накопилось несколько факторов, которые напрямую влияют на реальную себестоимость производства. Во-первых, это импортная составляющая. Несмотря на все усилия по локализации, часть компонентов по-прежнему закупается за рубежом, и их цена напрямую зависит от курсов валют и усложнившихся логистических цепочек.
Второй серьезной причиной стал агрессивный маркетинг со стороны китайских брендов. На российском рынке образовался избыток автомобилей из КНР, склады дилеров переполнены. Чтобы распродать стоки, компании из Поднебесной прибегают к откровенному демпингу, предлагая огромные скидки. Это создает нездоровую конкурентную среду и давит на отечественного производителя, который не может позволить себе работать в убыток, в отличие от глобальных корпораций с их финансовыми резервами.
В руководстве компании подчеркивают, что грядущая корректировка цен - это не погоня за сверхприбылью, а приведение стоимости автомобилей в соответствие с их фактической себестоимостью. Точные сроки и размер повышения пока не называются, но очевидно, что АвтоВАЗ больше не может игнорировать экономические реалии. Покупателям, планировавшим приобрести новую Lada, возможно, стоит поторопиться с визитом в автосалон, пока действуют старые прайс-листы.
Похожие материалы Лада
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 13:58
Xpeng выпустил миллионный автомобиль, Mona M03 обеспечила пятую часть успеха
Xpeng отмечает выпуск миллионного авто, а модель Mona M03 стала драйвером продаж. Компания ускорила темпы производства, а конкуренты не отстают. Кто следующий войдет в клуб миллионников? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 13:45
Почему Ford Mustang Boss 429 не оправдал ожиданий фанатов маслкаров
Ford Mustang Boss 429 часто называют иконой среди маслкаров. Но так ли он хорош, как принято считать? В материале разбираемся, почему этот автомобиль не стал эталоном мощности и скорости. Узнайте, что скрывается за его легендарным статусом и почему многие эксперты считают его переоцененным.Читать далее
-
22.11.2025, 11:33
Китайские электрокары заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге разгона
Китайские производители электромобилей удивили весь мир. Их модели возглавили рейтинг самых быстрых по разгону. В тройке лидеров оказались сразу три китайских бренда. В списке есть и другие неожиданные участники. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 10:39
Редкий Audi R8 V10 Spyder 2014 года с доработками выставлен на аукцион
На аукционе появился Audi R8 V10 Spyder 2014 года с уникальным внешним видом и рядом доработок. Автомобиль выделяется эффектной фотосессией и интересной историей эксплуатации. Владелец провел серьезные изменения, но есть нюансы по техническому состоянию. Подробности и фото – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 13:58
Xpeng выпустил миллионный автомобиль, Mona M03 обеспечила пятую часть успеха
Xpeng отмечает выпуск миллионного авто, а модель Mona M03 стала драйвером продаж. Компания ускорила темпы производства, а конкуренты не отстают. Кто следующий войдет в клуб миллионников? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 13:45
Почему Ford Mustang Boss 429 не оправдал ожиданий фанатов маслкаров
Ford Mustang Boss 429 часто называют иконой среди маслкаров. Но так ли он хорош, как принято считать? В материале разбираемся, почему этот автомобиль не стал эталоном мощности и скорости. Узнайте, что скрывается за его легендарным статусом и почему многие эксперты считают его переоцененным.Читать далее
-
22.11.2025, 11:33
Китайские электрокары заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге разгона
Китайские производители электромобилей удивили весь мир. Их модели возглавили рейтинг самых быстрых по разгону. В тройке лидеров оказались сразу три китайских бренда. В списке есть и другие неожиданные участники. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 10:39
Редкий Audi R8 V10 Spyder 2014 года с доработками выставлен на аукцион
На аукционе появился Audi R8 V10 Spyder 2014 года с уникальным внешним видом и рядом доработок. Автомобиль выделяется эффектной фотосессией и интересной историей эксплуатации. Владелец провел серьезные изменения, но есть нюансы по техническому состоянию. Подробности и фото – в нашем материале.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве