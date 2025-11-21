Держать цены больше нет сил: почему новые Lada станут заметно дороже для россиян?

АвтоВАЗ предупредил о скором подорожании автомобилей Lada из-за себестоимости

Стоимость машин Lada скоро изменится. Производитель готовится к пересмотру прайс-листов. На это есть несколько веских причин. Прежние ценники удерживать уже невозможно. Что ждет покупателей в автосалонах?

Российским автомобилистам стоит готовиться к обновлению прайс-листов в дилерских центрах Lada. Руководство отечественного автогиганта подтвердило, что в обозримом будущем стоимость популярных моделей будет пересмотрена в сторону увеличения. Это решение назревало давно и стало вынужденной мерой в текущих рыночных условиях, сложившихся к концу 2025 года.

Как сообщает «Российская Газета», в последний раз завод незначительно корректировал цены в самом начале года. Тогда индексация коснулась лишь двух «ветеранов» модельного ряда - Lada Granta и внедорожника Niva Legend. Повышение составило в среднем всего 1,8%, что было в несколько раз ниже официального уровня инфляции в стране. Таким образом производитель долгое время старался сдерживать ценники, фактически работая с минимальной рентабельностью и поглощая растущие издержки.

Однако, как дал понять глава АвтоВАЗа Максим Соколов, продолжать такую политику больше не представляется возможным. Накопилось несколько факторов, которые напрямую влияют на реальную себестоимость производства. Во-первых, это импортная составляющая. Несмотря на все усилия по локализации, часть компонентов по-прежнему закупается за рубежом, и их цена напрямую зависит от курсов валют и усложнившихся логистических цепочек.

Второй серьезной причиной стал агрессивный маркетинг со стороны китайских брендов. На российском рынке образовался избыток автомобилей из КНР, склады дилеров переполнены. Чтобы распродать стоки, компании из Поднебесной прибегают к откровенному демпингу, предлагая огромные скидки. Это создает нездоровую конкурентную среду и давит на отечественного производителя, который не может позволить себе работать в убыток, в отличие от глобальных корпораций с их финансовыми резервами.

В руководстве компании подчеркивают, что грядущая корректировка цен - это не погоня за сверхприбылью, а приведение стоимости автомобилей в соответствие с их фактической себестоимостью. Точные сроки и размер повышения пока не называются, но очевидно, что АвтоВАЗ больше не может игнорировать экономические реалии. Покупателям, планировавшим приобрести новую Lada, возможно, стоит поторопиться с визитом в автосалон, пока действуют старые прайс-листы.