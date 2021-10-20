АвтоВАЗ придумал очень странный способ сэкономить: оказалось на Lada Vesta есть лишние детали
Фото: Лада.Онлайн
Маркетологи АвтоВАЗа поставили точку в спорах о необходимости данной детали. Одни полагали, что даже при незначительном ударе сзади балка гнулась и бампер приходилось менять вместе с ней. Другие по-прежнему уверены, что балка – это важный элемент пассивной безопасности автомобиля. В Сети уже появились саркастические комментарии: «Ждем, когда бампер перестанут ставить».
Отметим, что отказ от балки в заднем бампере – не единственное изменение в комплектациях Lada Vesta. C сентября автомобили семейства не комплектуют датчиком присутствия переднего пассажира, а в базовых версиях Luxe универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross теперь не устанавливают органайзер и двойной пол багажного отделения. Органайзер остался только в пакете Prestige и комплектации Exclusive.
- 659 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 730 427 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 760 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 445 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 745 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 899 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 800 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 020 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 679 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 1 396 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий