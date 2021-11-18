18 ноября 2021, 07:05
АвтоВАЗ приготовил новогодний сюрприз: мы ждали этого почти 7 лет
АвтоВАЗ анонсировал скорую премьеру обновленного семейства Lada Vesta. Дилерам рекомендовано начать подготовку к долгожданному дебюту и модернизировать стенды в шоурумах.
Дарья Климова Фото: Лада.Онлайн
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Фото: Лада.Онлайн
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Напомним, семейство Lada Vesta выпускается с 2015 года. Сейчас в него входят седан и универсал, их кросс-версии и «заряженный» седан Vesta Sport. Базовый седан со 106-сильным мотором и «механикой» стоит от 795 900 рублей. Ожидается, что рестайлинговые машины получат иные бамперы, решетку радиатора и пару патрубков выпускной системы, а также светодиодную оптику, большой вертикальный экран медиасистемы и новую приборную панель.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
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