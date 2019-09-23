23 сентября 2019, 17:17
АвтоВАЗ приостановил продажи партии Lada Granta
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АвтоВАЗ распорядился заморозить продажи партии Lada Granta, состоящей почти из 7 тысяч машин. У некоторых автомобилей требуется заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.
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Специалисты АвтоВАЗа выявили у автомобилей Lada Largus возможный дефект в топливной системе. Продажи подозрительной ...Читать далее
Отметим, что семейство Lada Granta после рестайлинга 2018 года отобрала у Vesta титул российского бестселлера и продолжает удерживать его уже на протяжении нескольких месяцев подряд. С января по август нынешнего года российские дилеры Lada реализовали 85,8 тыс. экземпляров Granta.
На прошлой неделе стало известно о приостановке продаж еще одной модели АвтоВАЗа. Почти у тысячи автомобилей Lada Largus заподозрили возможный дефект в топливной системе. Продажи сомнительной партии немедленно заморозили, но некоторые машины дилеры возможно уже успели реализовать. Все потенциально проблемные «Ларгусы» были собраны в период со 2 по 13 сентября 2019 года.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
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Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
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