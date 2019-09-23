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23 сентября 2019, 17:17

АвтоВАЗ приостановил продажи партии Lada Granta

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АвтоВАЗ распорядился заморозить продажи партии Lada Granta, состоящей почти из 7 тысяч машин. У некоторых автомобилей требуется заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.
АвтоВАЗ приостановил продажи партии Lada Granta

Фото взято из открытых источников

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О приостановке продаж порталу «Лада.Онлайн» стало известно из источника, близкого к тольяттинскому автозаводу. Официальные представители АвтоВАЗа пока воздерживаются от комментариев. Сообщается, что заморожена партия из 6 917 автомобилей Lada Granta, которая была отгружена дилерам в период с 13 августа по 19 сентября 2019 года. Продажи возобновятся только после замены по гарантии детали с артикулом 21100-3510040-02. Это обратный клапан вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). 

Отметим, что семейство Lada Granta после рестайлинга 2018 года отобрала у Vesta титул российского бестселлера и продолжает удерживать его уже на протяжении нескольких месяцев подряд. С января по август нынешнего года российские дилеры Lada реализовали 85,8 тыс. экземпляров Granta.

На прошлой неделе стало известно о приостановке продаж еще одной модели АвтоВАЗа. Почти у тысячи автомобилей Lada Largus заподозрили возможный дефект в топливной системе. Продажи сомнительной партии немедленно заморозили, но некоторые машины дилеры возможно уже успели реализовать. Все потенциально проблемные «Ларгусы» были собраны в период со 2 по 13 сентября 2019 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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АвтоВАЗ приостановил продажи партии Lada Granta
{{material_127595}}О приостановке продаж порталу «Лада.Онлайн» стало известно из источника, близкого к тольяттинскому автозаводу. Официальные представители АвтоВАЗа пока воздерживаются от комментариев. Сообщается, что заморожена партия из 6 917 автомобилей Lada Granta, которая была отгружена дилерам в период с 13 августа по 19 сентября 2019 года. Продажи возобновятся только после замены по гарантии детали с артикулом 21100-3510040-02. Это обратный клапан вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Отметим, что семейство Lada Granta после рестайлинга 2018 года отобрала у Vesta титул российского бестселлера и продолжает удерживать его уже на протяжении нескольких месяцев подряд. С января по август нынешнего года российские дилеры Lada реализовали 85,8 тыс. экземпляров Granta.На прошлой неделе стало известно о приостановке продаж еще одной модели АвтоВАЗа. Почти у тысячи автомобилей Lada Largus заподозрили возможный дефект в топливной системе. Продажи сомнительной партии немедленно заморозили, но некоторые машины дилеры возможно уже успели реализовать. Все потенциально проблемные «Ларгусы» были собраны в период со 2 по 13 сентября 2019 года.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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