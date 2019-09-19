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19 сентября 2019, 13:19

АвтоВАЗ приостановил продажу партии Lada Largus

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Специалисты АвтоВАЗа выявили у автомобилей Lada Largus возможный дефект в топливной системе. Продажи подозрительной партии немедленно приостановили, но некоторые машины дилеры возможно уже успели реализовать. Все потенциально проблемные автомобили были собраны в период со 2 по 13 сентября 2019 года.
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Как стало известно порталу «Лада.Онлайн» из источника, близкого к АвтоВАЗу, компания заморозила продажи автомобилей Lada Largus из партии, собранной в первой половине сентябре 2019 года. Дефект заподозрили у 935 автомобилей, сошедших с тольяттинского конвейера в период со 2 по 13 сентября. Существует вероятность, что на некоторых из указанных автомобилей может наблюдаться течь топливных трубок.

В настоящее время на АвтоВАЗе решают, как устранить проблему и разрабатывают регламент выполнения необходимых работ. Пока продажи Lada Largus из указанной партии временно заблокированы. Однако нельзя исключить, что часть автомобилей дилеры уже успели реализовать. Официальные представители АвтоВАЗа ситуацию не комментируют.

Автомобили Largus продаются хорошо. Это третья по популярности модель Lada у российских покупателей после Granta и Vesta. Например, по итогам августа 2019 года было продано 3 446 универсалов и фургонов Largus. Всего же с января по август текущего года модель разошлась тиражом в 27 826 экземпляров.


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Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
Виктор
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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АвтоВАЗ приостановил продажу партии Lada Largus
{{material_127589}}Как стало известно порталу «Лада.Онлайн» из источника, близкого к АвтоВАЗу, компания заморозила продажи автомобилей Lada Largus из партии, собранной в первой половине сентябре 2019 года. Дефект заподозрили у 935 автомобилей, сошедших с тольяттинского конвейера в период со 2 по 13 сентября. Существует вероятность, что на некоторых из указанных автомобилей может наблюдаться течь топливных трубок.В настоящее время на АвтоВАЗе решают, как устранить проблему и разрабатывают регламент выполнения необходимых работ. Пока продажи Lada Largus из указанной партии временно заблокированы. Однако нельзя исключить, что часть автомобилей дилеры уже успели реализовать. Официальные представители АвтоВАЗа ситуацию не комментируют.Автомобили Largus продаются хорошо. Это третья по популярности модель Lada у российских покупателей после Granta и Vesta. Например, по итогам августа 2019 года было продано 3 446 универсалов и фургонов Largus. Всего же с января по август текущего года модель разошлась тиражом в 27 826 экземпляров.
2019-09-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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