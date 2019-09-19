19 сентября 2019, 13:19
АвтоВАЗ приостановил продажу партии Lada Largus
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Специалисты АвтоВАЗа выявили у автомобилей Lada Largus возможный дефект в топливной системе. Продажи подозрительной партии немедленно приостановили, но некоторые машины дилеры возможно уже успели реализовать. Все потенциально проблемные автомобили были собраны в период со 2 по 13 сентября 2019 года.
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В настоящее время на АвтоВАЗе решают, как устранить проблему и разрабатывают регламент выполнения необходимых работ. Пока продажи Lada Largus из указанной партии временно заблокированы. Однако нельзя исключить, что часть автомобилей дилеры уже успели реализовать. Официальные представители АвтоВАЗа ситуацию не комментируют.
Автомобили Largus продаются хорошо. Это третья по популярности модель Lada у российских покупателей после Granta и Vesta. Например, по итогам августа 2019 года было продано 3 446 универсалов и фургонов Largus. Всего же с января по август текущего года модель разошлась тиражом в 27 826 экземпляров.
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