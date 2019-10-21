21 октября 2019, 16:40
АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus
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В связи с окончанием государственной программы поддержки транспорта на природном газе EcoGas, АвтоВАЗ приостановил производство битопливных модификаций Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Скидка по программе была существенной – 115 000 рублей. Кроме того, она суммировалась с другими специальными предложениями. Например, покупатели Lada Vesta CNG могли рассчитывать на дополнительную выгоду в размере 20 000 рублей по трейд-ин или кредитной программе Lada Finance. А покупателям Lada Largus CNG сделали «Осеннее предложение» с дополнительной скидкой до 90 000 рублей. Благодаря ему разница в цене между битопливным автомобилем и стандартной бензиновой версией составляла всего 22 000 рублей.
Прием заказов на ноябрь уже завершен. О возобновлении продаж пообещали сообщить дополнительно. Представители АвтоВАЗа подчеркивают, что речь идет именно о временной приостановке выпуска. Полностью отказываться от производства Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG на предприятии не планируют.
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
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