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21 октября 2019, 16:40

АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus

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В связи с окончанием государственной программы поддержки транспорта на природном газе EcoGas, АвтоВАЗ приостановил производство битопливных модификаций Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG.
АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus

Фото взято из открытых источников

АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus
АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus
АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus
АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus
АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus
АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus
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В распоряжении редакции Авто Mail.ru оказалось уведомление, разосланное АвтоВАЗом официальным дилерам Lada. В нем говорится, что с 1 октября производство метановых «Вест» и «Ларгусов» заморожено. Программа государственных субсидий Ecogas завершена, а без нее розничная цена битопливных автомобилей оказывается непомерной для российских клиентов. 

Скидка по программе была существенной – 115 000 рублей. Кроме того, она суммировалась с другими специальными предложениями. Например, покупатели Lada Vesta CNG могли рассчитывать на дополнительную выгоду в размере 20 000 рублей по трейд-ин или кредитной программе Lada Finance. А покупателям Lada Largus CNG сделали «Осеннее предложение» с дополнительной скидкой до 90 000 рублей. Благодаря ему разница в цене между битопливным автомобилем и стандартной бензиновой версией составляла всего 22 000 рублей.

Прием заказов на ноябрь уже завершен. О возобновлении продаж пообещали сообщить дополнительно. Представители АвтоВАЗа подчеркивают, что речь идет именно о временной приостановке выпуска. Полностью отказываться от производства Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG на предприятии не планируют.

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
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АвтоВАЗ приостановил сборку битопливных Lada Vesta и Lada Largus
{{material_125816}}В распоряжении редакции Авто Mail.ru оказалось уведомление, разосланное АвтоВАЗом официальным дилерам Lada. В нем говорится, что с 1 октября производство метановых «Вест» и «Ларгусов» заморожено. Программа государственных субсидий Ecogas завершена, а без нее розничная цена битопливных автомобилей оказывается непомерной для российских клиентов. Скидка по программе была существенной – 115 000 рублей. Кроме того, она суммировалась с другими специальными предложениями. Например, покупатели Lada Vesta CNG могли рассчитывать на дополнительную выгоду в размере 20 000 рублей по трейд-ин или кредитной программе Lada Finance. А покупателям Lada Largus CNG сделали «Осеннее предложение» с дополнительной скидкой до 90 000 рублей. Благодаря ему разница в цене между битопливным автомобилем и стандартной бензиновой версией составляла всего 22 000 рублей.Прием заказов на ноябрь уже завершен. О возобновлении продаж пообещали сообщить дополнительно. Представители АвтоВАЗа подчеркивают, что речь идет именно о временной приостановке выпуска. Полностью отказываться от производства Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG на предприятии не планируют.
2019-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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