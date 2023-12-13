АвтоВАЗ приоткрыл дизайн новой Lada Iskra
Фото: ФИПС
Модель разрабатывают на платформе Renault CMF-B. Официальная премьера новинки запланирована на конец 2024 года, а серийное производство и продажи начнутся уже в первой половине 2025-го. В семейство Iskra войдут автомобили в кузове «седан» и «универсал». В первое время Iskra и Granta будут продавать параллельно, но постепенно более бюджетную модель отправят в отставку.
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Индекс «Х7» оказался чрезвычайно популярен в мире кроссоверов. Самый известный представитель – BMW X7, но в Россию его официально больше не поставляют. Зато шильдик Х7 примерили на себя две более компактные китайские модели.Читать далее
-
13.12.2023, 15:08
В России стартовали продажи очень красного кроссовера Omoda C5
Китайская марка Omoda представила в России кроссовер Omoda C5 в особом исполнении Trendy Red. Специально для него разработали насыщенную красную эмаль, образ дополняют оригинальные легкосплавные колесные диски антрацитового цвета.Читать далее
-
13.12.2023, 14:04
Петербург досрочно выполнил план дорожного ремонта на 2023 год
В Смольном рассказали об успешном выполнении всех запланированных мероприятий по строительству и ремонту городских дорог. В «нормативное состояние» привели свыше 250 километров улиц и магистралей.Читать далее
-
13.12.2023, 13:05
На бывшем заводе Nokian Tyres в Ленобласти стартовало производство летних шин под новым брендом
Весной 2023 года финская шинная компания Nokian Tyres продала свой завод во Всеволожске нефтяной компании «Татнефть». Сейчас на предприятии стартовало серийное производство летних покрышек под новым брендом. Они поступят в розничную продажу весной 2024 года.Читать далее
-
13.12.2023, 12:05
Эксперт рассказал, что будет с ценами на АЗС зимой 2023-2024
С началом зимы оптовые цены на бензин и дизельное топливо пошли вниз. Аналитик топливного союза рассказал, чем объясняется это снижение и чего ждать предстоящей зимой.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
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