АвтоВАЗ приоткрыл дизайн новой Lada Iskra

Ранее мы писали Новую Lada Iskra сфотографировали в Тольятти Работа над новым семейством Lada Iskra на французской платформе Renault CMF-B идет полным ходом. Тестовые ... Читать далее

АвтоВАЗ начал постепенно патентовать дизайн Lada Iskra, продажи которой стартуют в 2025 году. Первые опубликованные изображения дают представление, каким будет радиаторная решетка и передний бампер со встроенными противотуманными фарами, пишет телеграм-канал Автопоток . Сотовая решетка похожа на кросс-версии Largus, расположение противотуманок напоминает Vesta Cross. О бюджетном статусе модели свидетельствует отсутствие хромированной отделки. Возможно, ее в соответствии с последними мировыми тенденциями заменят на черный лак.

Модель разрабатывают на платформе Renault CMF-B. Официальная премьера новинки запланирована на конец 2024 года, а серийное производство и продажи начнутся уже в первой половине 2025-го. В семейство Iskra войдут автомобили в кузове «седан» и «универсал». В первое время Iskra и Granta будут продавать параллельно, но постепенно более бюджетную модель отправят в отставку.

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