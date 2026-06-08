350 000 проданных авто в год — это много или мало: Почему АвтоВАЗ до сих пор тонет в долгах

8 июня 2026, 19:50
АвтоВАЗ продает сотни тысяч машин, но остается в долгах: причины и последствия
АвтоВАЗ продает сотни тысяч машин, но остается в долгах: причины и последствия
Несмотря на внушительный объем продаж Lada в 2025 году, АвтоВАЗ продолжает работать с крупными долгами и не рассчитывает выйти на чистую прибыль до 2028 года. Разбираемся, что мешает крупнейшему автопроизводителю России изменить финансовую ситуацию и как это влияет на рынок.
В 2025 году АвтоВАЗ реализовал через официальную дилерскую сеть Lada 351 390 автомобилей, включая небольшую долю кроссоверов XCITE, собранных на бывшем заводе Nissan. Подобные показатели наблюдаются даже на мировом рынке, однако финансовое положение компании остаётся сложным: большие долги и планы по выходу на чистую прибыль до 2028 года вызывают вопросы у экспертов и покупателей.
История финансовых взлётов и падений АвтоВАЗа началась ещё в постсоветское время. В середине 2000-х годов завод принёс прибыль, но мировой кризис и жёсткая конкуренция с иностранными брендами быстро изменили ситуацию. Новый этап роста наступил в 2018–2021 годы, когда реформы Renault-Nissan и обновление модельного ряда позволили предприятию выходить в плюс. Однако после ухода Renault-Nissan в 2022 году, когда контрольный пакет был продан за символический рубль, российскому владельцу перешли все долговые обязательства.
В течение многих лет сотрудничества с иностранцами АвтоВАЗ активно кредитовался в целях развития, запускал новые модели и готовился к переходу на платформу CMF-B. В результате на балансе компании оказалось около 100 миллиардов рублей долгов, что особенно тяжело сказывается в условиях высокой ключевой ставки.
Серьёзные трудности возникают и с заменой импортных комплектующих. Ключевые партнёры, такие как Bosch, покинули российский рынок, и АвтоВАЗ вынужден срочно искать альтернативы для важнейших компонентов. Новые поставщики, поняв сложность ситуации, заложили дополнительные риски в стоимость, что отразилось на цене конечного автомобиля. Несмотря на это, заводу удалось наладить выпуск обновлённых моделей: «Веста», «Искра», а также подготовлен к запуску кроссовер «Азимут». Из прежнего модельного ряда исчез только хэтчбек Xray, который не пользовался высоким спросом.
Рост цен на автомобили Lada стал заметен для покупателей, и без государственной поддержки ситуация могла бы быть ещё сложнее. По данным компании, самой маржинальной моделью раньше была Granta, а теперь — Niva Travel. Это говорит о том, что даже при больших объёмах продаж прибыльность отдельных моделей остаётся низкой.
Важно понимать: АвтоВАЗ не является убыточным предприятием в классическом понимании. Завод работает с прибылью, но часть её уходит на обслуживание старых долгов. Пока эти долги не будут погашены, говорить о стабильной прибыли преждевременно. Такая ситуация характерна и для других крупных автопроизводителей, сталкивающихся с последствиями смены собственников и санкций. Кстати, интерес к новым моделям и стратегиям на российском рынке сохраняется — например, недавно был представлен обновлённый минивэн Mitsubishi Delica D:5, который также ориентирован на адаптацию к российским условиям ( подробнее о запуске Delica D:5 ).
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