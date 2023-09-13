АвтоВАЗ продолжает следить за ценами у дилеров

Ранее мы писали АвтоВАЗ проводит тайные проверки дилеров: трех самых жадных уже наказали Представители АвтоВАЗа рассказали, что регулярно используют тайных покупателей, чтобы узнать завышают ли дилеры ... Читать далее

В кулуарах Восточного экономического форума вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак сообщил журналистам РИА Новости , что компания продолжает внимательно следить за ценами в дилерских центрах Lada. Автопроизводитель использует для этого тайных покупателей и выездные проверки.

По словам топ-менеджера, дилеры начали относиться к ценам внимательнее. «Пока никого на этом не поймали. По крайней мере, массово дилеры сейчас ведут более взвешенную политику». Напомним, в июле несколько дилеров попались на завышении рекомендованных производителем цен на новые автомобили Lada. К ним применили коммерческие санкции, правда, какие именно на АвтоВАЗе раскрывать не стали. Всех остальных строго предупредили, что за подобную жадность будут жестко наказывать, вплоть до расторжения контракта.

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