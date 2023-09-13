АвтоВАЗ продолжает следить за ценами у дилеров
По словам топ-менеджера, дилеры начали относиться к ценам внимательнее. «Пока никого на этом не поймали. По крайней мере, массово дилеры сейчас ведут более взвешенную политику». Напомним, в июле несколько дилеров попались на завышении рекомендованных производителем цен на новые автомобили Lada. К ним применили коммерческие санкции, правда, какие именно на АвтоВАЗе раскрывать не стали. Всех остальных строго предупредили, что за подобную жадность будут жестко наказывать, вплоть до расторжения контракта.
-
13.09.2023, 15:30
В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире
Трехрядные автомобили сегмента SUV могут стать неплохим выбором для больших семей. Они отличаются удобством и вместительностью, но далеко не все могут похвастаться надежностью. Один из самых «неубиваемых» внедорожников привезли в Россию. Стоит он дорого.Читать далее
-
13.09.2023, 12:55
Evolute раскрыл подробности о пятой модели (а дилер досрочно назвал цену)
Российский бренд Evolute рассказал о пятой модели в своей линейке, продажи которой стартуют в самое ближайшее время. Покупателям предложат стильный электрический минивэн Evolute i-Van.Читать далее
-
13.09.2023, 11:30
Медики рассказали о состоянии девочек-велосипедисток, пострадавших в страшном ДТП на «Скандинавии»
В результате жуткой аварии на трассе «Скандинавия» две юные спортсменки погибли на месте, остальные девять были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики рассказали, как они себя чувствуют.Читать далее
-
13.09.2023, 08:27
Швейцарцы побили прошлогодний рекорд скорости в разгоне от 0 до 100 км/ч
Швейцарская гоночная команда AMZ Racing побила рекорд скорости в разгоне от 0 до 100 км/ч для электрокаров, установленный в октябре прошлого года ребятами из немецкой команды GreenTeam.Читать далее
-
13.09.2023, 07:41
Экс-глава МИД Австрии призналась, что мечтает о «Ниве»
В кулуарах проходящего в эти дли во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась журналистам, что мечтает сесть за руль «Нивы».Читать далее
-
13.09.2023, 07:21
В смертельном ДТП на трассе в Марий Эл столкнулись пять автомобилей: фото
Вечером во вторник, 12 сентября на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск произошла серьезная авария с участием большегруза, пикапа и еще трех легковых автомобилей. Движение по трассе оказалось полностью перекрыто.Читать далее
-
13.09.2023, 15:30
В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире
Трехрядные автомобили сегмента SUV могут стать неплохим выбором для больших семей. Они отличаются удобством и вместительностью, но далеко не все могут похвастаться надежностью. Один из самых «неубиваемых» внедорожников привезли в Россию. Стоит он дорого.Читать далее
-
13.09.2023, 12:55
Evolute раскрыл подробности о пятой модели (а дилер досрочно назвал цену)
Российский бренд Evolute рассказал о пятой модели в своей линейке, продажи которой стартуют в самое ближайшее время. Покупателям предложат стильный электрический минивэн Evolute i-Van.Читать далее
-
13.09.2023, 11:30
Медики рассказали о состоянии девочек-велосипедисток, пострадавших в страшном ДТП на «Скандинавии»
В результате жуткой аварии на трассе «Скандинавия» две юные спортсменки погибли на месте, остальные девять были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики рассказали, как они себя чувствуют.Читать далее
-
13.09.2023, 08:27
Швейцарцы побили прошлогодний рекорд скорости в разгоне от 0 до 100 км/ч
Швейцарская гоночная команда AMZ Racing побила рекорд скорости в разгоне от 0 до 100 км/ч для электрокаров, установленный в октябре прошлого года ребятами из немецкой команды GreenTeam.Читать далее
-
13.09.2023, 07:41
Экс-глава МИД Австрии призналась, что мечтает о «Ниве»
В кулуарах проходящего в эти дли во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась журналистам, что мечтает сесть за руль «Нивы».Читать далее
-
13.09.2023, 07:21
В смертельном ДТП на трассе в Марий Эл столкнулись пять автомобилей: фото
Вечером во вторник, 12 сентября на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск произошла серьезная авария с участием большегруза, пикапа и еще трех легковых автомобилей. Движение по трассе оказалось полностью перекрыто.Читать далее
- 21 070 000 РChangan UNI-K 2023 в Москве
- 37 460 000 РBMW 5 серии 2020 в Москве
- 4 260 000 РBMW 3-series 2021 в Москве
- 7 460 000 РBMW X3 2009 в Москве
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 345 100 000 РRolls-Royce Cullinan 2023 в Москве
- 4 500 000 РPorsche Boxster 2012 в Москве
- 11 600 000 РLexus RX 2023 в Москве
- 6 640 000 РKIA Cerato 2021 в Москве
- 18 106 000 РLand Rover Range Rover Sport 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий