Новые автомобили Lada и свежие технологии - что ждет рынок в 2027 году

22 июля 2026, 18:29
АвтоВАЗ прогнозирует рост продаж и расширяет модельный ряд в России
АвтоВАЗ прогнозирует рост продаж и расширяет модельный ряд в России
АвтоВАЗ готовит масштабные перемены для автолюбителей. Ожидаются новые модели и технологии. Эксперты предсказывают изменения на рынке. Следите за развитием событий.
Волжский автозавод отмечает позитивные тенденции на российском автомобильном рынке. По мнению руководства компании, в ближайшем будущем спрос на новые легковые автомобили в стране заметно увеличится. Такой прогноз связан с запуском свежих моделей и внедрением современных решений в линейке Lada.
Как сообщает Quto.ru, вице-президент по маркетингу и продажам Дмитрий Костромин выразил уверенность, что уже в следующем году объем реализованных автомобилей достигнет полутора миллионов единиц. При этом доля АвтоВАЗа на внутреннем рынке может приблизиться к четверти всех продаж. Это станет значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими результатами.
В июле 2026 года предприятие отметило важное событие - старт серийного производства обновленного внедорожника Lada Niva Legend. Запуск был приурочен к 60-летию завода и стал символом нового этапа развития бренда. Модель получила ряд технических доработок, что должно привлечь внимание поклонников марки.
Кроме того, в третьем квартале текущего года АвтоВАЗ планирует начать выпуск первого кроссовера Azimut. Эта новинка станет знаковой для бренда, ведь автомобиль оснастят оборудованием, ранее недоступным для Lada, а также турбированным двигателем. Ожидается, что появление Azimut усилит позиции компании в сегменте кроссоверов и привлечет новых покупателей.
По итогам 2025 года в России было реализовано 1,33 миллиона новых легковых машин, что оказалось на 15,6% меньше, чем годом ранее. Однако эксперты считают, что запуск новых моделей и обновление ассортимента способны изменить ситуацию в лучшую сторону. В компании уверены: интерес к автомобилям Lada будет только расти, а рынок постепенно восстановит прежние объемы.
Таким образом, АвтоВАЗ делает ставку на инновации и расширение продуктовой линейки, чтобы укрепить свои позиции и удовлетворить растущие потребности российских автолюбителей. Впереди - насыщенный событиями год, который может стать переломным для отечественного автопрома.
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