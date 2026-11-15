Удар о столб и наезд на пешехода: как прошли краш-тесты новой LADA Azimut

15 ноября 2026, 13:45
Новый кроссовер LADA Azimut проверили на безопасность в жестких краш-тестах: итоги
Новый кроссовер LADA Azimut проверили на безопасность в жестких краш-тестах: итоги
Новый кроссовер LADA Azimut прошел обязательные и добровольные краш-тесты, включая удар о столб и наезд на пешехода. Итоги испытаний безопасности - в материале.
На испытательном стенде возможное столкновение с пешеходом воспроизводят примерно на скорости 40 км/ч. Такую дополнительную проверку прошел новый флагманский кроссовер LADA Azimut. Испытание провели по инициативе АвтоВАЗа, оно не входит в обязательный набор процедур государственной сертификации автомобиля.
Вместо человека используют модели головы и ноги. В модель ноги встроены 12 датчиков: они измеряют ударные нагрузки, по которым инженеры оценивают риск травм. По заявлению пресс-службы АвтоВАЗа, во время испытаний нагрузки не превысили нормативных значений.
Отдельно кроссовер прошел обязательные краш-тесты, в которых оценивали пассивную безопасность кузова и удерживающих систем. LADA Azimut стал первой моделью LADA с боковыми шторками безопасности. Их работу проверяли при фронтальном ударе о деформируемый барьер на скорости 56 км/ч. Программа включала и боковой удар тележкой с деформируемым барьером на скорости 50 км/ч.
По международной методике автомобиль испытали в более жестком режиме: он столкнулся с неподвижным стальным столбом на скорости 32 км/ч. Удар пришелся в область головы манекена.
Серийное производство кроссовера началось на заводе в Тольятти 25 сентября 2026 года. До конца года планировалось выпустить несколько тысяч автомобилей. Для сборки внедрили лазерную сварку и освоили производство крупных кузовных деталей. Ранее АвтоВАЗ также проверил LADA Azimut на устойчивость к электромагнитным помехам. Испытание прошло в безэховой камере с использованием робота-автопилота.
Кроссовер построен на глубоко переработанной платформе LADA Vesta. Длина LADA Azimut составляет 4416 мм, ширина 1838 мм. Высота равна 1607 мм, колесная база составляет 2675 мм. Багажник вмещает 508 л, заявленный дорожный просвет равен 208 мм.
В декабре 2026 года новинка должна выйти в продажу с атмосферными моторами собственной разработки АвтоВАЗа: 120-сильным объемом 1,6 литра и 132-сильным объемом 1,8 литра. Для младшего двигателя предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка передач. 132-сильный мотор комплектуется вариатором китайского происхождения. На 2027 год заявлена перспектива появления турбомотора мощностью 150 л. с. и классического автомата.
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