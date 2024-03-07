АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором
Фото: Lada
Модернизированный 1,8-литровый мотор получил новую поршневую группу, в которой исключен контакт с клапанами при нештатных ситуациях. Двигатель собирают на АвтоВАЗе на отдельной линии с автоматическим контролем качества. Базовый седан Lada Vesta с 122-сильным мотором и CVT в комплектации Comfort стоит от 1 588 900 рублей. Как подчеркнул глава АвтоВАЗа Максим Соколов, на сегодняшний день это самый недорогой автомобиль с автоматической коробкой передач на российском рынке.
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В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
28.02.2024, 13:50
Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного мотора 1.8EVO мощностью 122 л.с. и вариатора WLY. Эксперт оценил надежность бесступенчатой трансмиссии.Читать далее
-
22.02.2024, 13:49
На Lada Vesta вернулась еще одна полезная опция. Машины уже добрались до дилеров (цена)
АвтоВАЗ продолжает пополнять оснащение своих автомобилей, возвращая его на досанкционный уровне. К дилерам поступила первая партия автомобилей Lada Vesta с новой опцией, которая позволит сделать вождение более комфортным.Читать далее
-
18.02.2024, 17:49
АвтоВАЗ не может отгрузить дилерам Lada Vesta c подушками безопасности. Новая проблема
Новые санкции лишили в 2023 году АвтоВАЗ поставщика подушек безопасности. С середины декабря все машины сходили с конвейера без этой важной опции. Пару недель назад компания официально заявила о преодолении трудностей, но тут возникли новые.Читать далее
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