АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором

Ранее мы писали Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен? АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного ... Читать далее

Семейство Lada Vesta оснастили обновленным двигателем 1.8 EVO и вполне надежным вариатором WLY CVT18. Коробка передач имеет 7 виртуальных ступеней и отлично работает в паре с топовым вазовским мотором мощностью 122 л.с. Ее конструкция адаптирована к непростым российским условиям эксплуатации. Вариатор получил оригинальную прошивку, его корпус доработан для оптимального размещения в подкапотном пространстве и для лучшего акустического комфорта.

Модернизированный 1,8-литровый мотор получил новую поршневую группу, в которой исключен контакт с клапанами при нештатных ситуациях. Двигатель собирают на АвтоВАЗе на отдельной линии с автоматическим контролем качества. Базовый седан Lada Vesta с 122-сильным мотором и CVT в комплектации Comfort стоит от 1 588 900 рублей. Как подчеркнул глава АвтоВАЗа Максим Соколов, на сегодняшний день это самый недорогой автомобиль с автоматической коробкой передач на российском рынке.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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