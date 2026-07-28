Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

28 июля 2026, 13:19

АвтоВАЗ расширяет линейку Lada Largus: новые комплектации и опции 2026 года

АвтоВАЗ расширяет линейку Lada Largus: новые комплектации и опции 2026 года

Lada Largus выходит на новый уровень: АвтоВАЗ представил топовые комплектации «Техно» и «Драйв»

АвтоВАЗ расширяет линейку Lada Largus: новые комплектации и опции 2026 года

АвтоВАЗ представил свежие комплектации для Lada Largus, которые уже вызвали интерес у автолюбителей. Теперь универсал и фургон доступны с расширенным набором функций, включая круиз-контроль и современные мультимедийные системы. Что изменилось в оснащении, какие опции добавили и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.

АвтоВАЗ представил свежие комплектации для Lada Largus, которые уже вызвали интерес у автолюбителей. Теперь универсал и фургон доступны с расширенным набором функций, включая круиз-контроль и современные мультимедийные системы. Что изменилось в оснащении, какие опции добавили и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов, следящих за обновлениями отечественного автопрома, появление новых комплектаций Lada Largus - событие, которое может заметно повлиять на выбор при покупке. В условиях, когда спрос на практичные и доступные автомобили стабильно высок, расширение линейки Largus выглядит как своевременный шаг со стороны АвтоВАЗа. Новые версии обещают не только улучшенный комфорт, но и дополнительные функции, которые ранее были доступны лишь в более дорогих сегментах.

Как сообщает портал Лада.Онлайн, теперь пассажирский универсал Largus Cross и коммерческий фургон Lada Largus получили новые топовые комплектации - «Техно» и «Драйв». Для Largus Cross теперь доступны две версии: базовая «Драйв» и максимальная «Техно». Последняя отличается серебристыми рейлингами, розеткой в багажнике, тонированными задними стеклами, передними парктрониками и подогревом заднего дивана. Стоимость «Техно» составляет 2 022 000 рублей, что на 75 тысяч выше базовой комплектации. Важно, что эта версия предлагается только с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач.

Коммерческий фургон Lada Largus также обзавелся новой максимальной комплектацией «Драйв», которая пришла на смену прежней топовой версии «Комфорт». Цена на обновленный фургон составляет 1 797 000 рублей. Среди новых опций - задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль с ограничителем скорости, черные рейлинги и 15-дюймовые легкосплавные диски. Внутри автомобиля теперь установлена медиасистема Enjoy Pro с 8-дюймовым экраном и сервисами «Яндекса», а также два динамика и многофункциональный руль. Такой набор опций ранее был редкостью для коммерческих моделей в этом сегменте.

Появление новых комплектаций Lada Largus может стать заметным трендом для российского рынка, где покупатели все чаще обращают внимание на оснащение и комфорт даже в утилитарных моделях. Как отмечают эксперты, подобные обновления способны повысить привлекательность отечественных автомобилей на фоне конкурентов. Кстати, в Китае также активно обновляют популярные модели: например, недавно на дорогах был замечен модернизированный Haval Xiaolong, который получил новый интерьер и гибридную установку - подробнее об этом можно узнать в материале о переменах в салоне и технической части Haval Xiaolong.

Если рассматривать ситуацию в целом, новые версии Lada Largus отражают стремление АвтоВАЗа соответствовать современным ожиданиям покупателей. Важно отметить, что расширение комплектаций происходит на фоне подготовки к запуску производства новой модели Lada Azimut, что может говорить о долгосрочной стратегии компании по обновлению модельного ряда. Для справки: Lada Largus остается одной из самых востребованных моделей в сегменте универсалов и коммерческих фургонов, а появление новых опций может укрепить ее позиции на рынке. Судя по представленным данным, АвтоВАЗ делает ставку на повышение уровня оснащения и комфорта, что может стать определяющим фактором для многих покупателей в 2026 году.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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