АвтоВАЗ рассказал, когда расширится цветовая гамма Lada Vesta
Пока на официальном сайте Lada можно заказать Vesta 2024 года выпуска только в белом или черном кузове, но на предприятии уже красят машины и в другие цвета. Журналистам на тест-драйв предложили машины с новым 1,8-литровым мотором и вариатором в светло-сером цвете «Платина». На автовозах, выезжающих с территории Волжского автозавода, попадаются «Весты», окрашенные новой металлизированной темно-серой эмалью «Борнео».
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12.03.2024, 13:45
Принимай, Родина, 31-миллионный автомобиль: АвтоВАЗ показал юбилейную Lada Vesta
С первой линии главного конвейера Волжского автозавода сошел 31-миллионный автомобиль Lada. Юбилейным стал белоснежный седан Lada Vesta cо 122-сильным мотором и вариатором.Читать далее
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11.03.2024, 13:29
Самые дешевые седаны в России в марте 2024 года. Список из пяти моделей
Седаны по-прежнему пользуются неплохим спросом в России. Они привлекают классическим кузовом и ценой, которая ощутимо ниже, чем у кроссоверов. В списке пяти самых дешевых седанов две российские модели и три «китайца».Читать далее
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11.03.2024, 10:25
В России стартовали продажи «двухпедальной» Lada Vesta: 122 силы и вариатор. Известны цены
Сегодня в салонах официальных дилеров Lada стартуют продажи новой версии Vesta с автоматической коробкой передач и топовым 122-сильным мотором. Автомобиль предложат в четырех уровнях оснащения. Состав комплектации Life показали на видео.Читать далее
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07.03.2024, 13:23
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором
АвтоВАЗ начал отгружать первые товарные автомобили Lada Vesta, оснащенные модернизированным 1,8-литровым мотором и автоматической бесступенчатой трансмиссией. Официальные продажи стартуют 11 марта. Цены уже известны.Читать далее
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04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
12.03.2024, 13:45
Принимай, Родина, 31-миллионный автомобиль: АвтоВАЗ показал юбилейную Lada Vesta
С первой линии главного конвейера Волжского автозавода сошел 31-миллионный автомобиль Lada. Юбилейным стал белоснежный седан Lada Vesta cо 122-сильным мотором и вариатором.Читать далее
-
11.03.2024, 13:29
Самые дешевые седаны в России в марте 2024 года. Список из пяти моделей
Седаны по-прежнему пользуются неплохим спросом в России. Они привлекают классическим кузовом и ценой, которая ощутимо ниже, чем у кроссоверов. В списке пяти самых дешевых седанов две российские модели и три «китайца».Читать далее
-
11.03.2024, 10:25
В России стартовали продажи «двухпедальной» Lada Vesta: 122 силы и вариатор. Известны цены
Сегодня в салонах официальных дилеров Lada стартуют продажи новой версии Vesta с автоматической коробкой передач и топовым 122-сильным мотором. Автомобиль предложат в четырех уровнях оснащения. Состав комплектации Life показали на видео.Читать далее
-
07.03.2024, 13:23
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором
АвтоВАЗ начал отгружать первые товарные автомобили Lada Vesta, оснащенные модернизированным 1,8-литровым мотором и автоматической бесступенчатой трансмиссией. Официальные продажи стартуют 11 марта. Цены уже известны.Читать далее
-
04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
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