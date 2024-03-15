АвтоВАЗ рассказал, когда расширится цветовая гамма Lada Vesta

Ранее мы писали Принимай, Родина, 31-миллионный автомобиль: АвтоВАЗ показал юбилейную Lada Vesta С первой линии главного конвейера Волжского автозавода сошел 31-миллионный автомобиль Lada. Юбилейным стал ... Читать далее

Черно-белая жизнь Lada Vesta скоро закончится. Цветовая гамма пополнится новыми оттенками. Директор по продуктам и программам компании Олег Груненков рассказал корреспонденту Газеты.Ru , что для флагманского семейства готовят еще пять новых цветов. Работа над поэтапным расширением цветовой гаммы продолжается. В течение ближайшего года палитра Vesta увеличится до семи оттенков.

Пока на официальном сайте Lada можно заказать Vesta 2024 года выпуска только в белом или черном кузове, но на предприятии уже красят машины и в другие цвета. Журналистам на тест-драйв предложили машины с новым 1,8-литровым мотором и вариатором в светло-сером цвете «Платина». На автовозах, выезжающих с территории Волжского автозавода, попадаются «Весты», окрашенные новой металлизированной темно-серой эмалью «Борнео».

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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