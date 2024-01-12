АвтоВАЗ рассказал о глубине локализации своих моделей

Ранее мы писали 5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей ... Читать далее

Cбои в поставках комплектующих, связанные с санкциями и уходом из России иностранных компаний, стали главным вызовом для АвтоВАЗа в минувшем году. Отечественная отрасль автокомпонентов, по образному замечанию Максима Соколова, за последнее десятилетие оказалась основательно «подубита». На предприятии пришлось создать «летучие отряды» общей численностью 600 человек, которые выезжали на производства поставщиков и вместе решали проблемы, пишет Тарантас Ньюс.

В 2023 году было локализовано и замещено более 1200 деталей, узлов и материалов, которые ранее импортировались из недружественных стран. Число поставщиков АвтоВАЗа достигло 1,6 тысячи. Уровень локализации отличается у разных моделей Lada. Наибольшим технологическим суверенитетом, по словам Максима Соколова, обладают Lada Granta и Lada Niva: они локализованы на 99%. Уровень локализации Lada Vesta NG в версии с механической коробкой передач составляет чуть больше 95%. Правда, в I квартале 2024 года «Веста» должна обзавестись автоматической трансмиссией от китайского партнера, что вновь снизит уровень локализации.

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