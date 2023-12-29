АвтоВАЗ рассказал о планах на 2024 год

В 2023 году АвтоВАЗ выпустит 374 тысячи автомобилей, что станет рекордным показателем для компании за последние 10 лет. В марте в Тольятти возобновили производство Lada Vesta NG, а в декабре в Ижевске собрали опытную партию российского электромобиля LADA e-Largus. В уходящем году АвтоВАЗу удалось обеспечить технологический суверенитет по более чем 1,2 тыс. позициям критически важных материалов и компонентов. Было принято на работу 2,5 тысячи новых сотрудников.

В 2024 году АвтоВАЗ планирует собрать на трех площадках (в Тольятти, Санкт-Петербурге и Ижевске) 500 тысяч автомобилей. Общий размер инвестиций на следующий год превысит 40 млрд рублей. В рамках программы стратегического развития компании до 2030 года решено вывести на рынок 12 новых моделей в разных сегментах.

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