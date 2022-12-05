АвтоВАЗ рассказал о планах построить новый кроссовер на базе Lada Vesta

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал в интервью Forbes о ближайших планах компании. Весной должно возобновиться серийное производство Vesta NG, перенесенное из Ижевска в Тольятти. Первые тестовые экземпляры уже собраны. В течение 2023 года в оснащение автомобилей вернется антиблокировочная система, в 2024 году – электронная система контроля устойчивости (ESP) и автоматическая коробка передач.

Далее АвтоВАЗ планирует разработать на платформе Vesta собственный высоколокализованный кроссовер класса В+. Серийное производство по графику начнется в конце 2025 года. Автомобиль должен занять на рынке нишу, освободившуюся после ухода Renault Duster. На год раньше, в конце 2024 года, Максим Соколов пообещал представить новое семейство автомобилей с условным названием «Новая Granta». Недорогую модель с ярким дизайном и набором современных опций адресуют молодежи.

Фото: Lada

Также Максим Соколов сообщил, что компания в настоящее время ведет переговоры с несколькими потенциальными техническими партнерами из дружественных стран. Обсуждается, например, возможность сборки на одной из площадок, включая ижевскую, автомобилей классов C и D. Но назвать конкретные имена Соколов пообещал только после подписания официальных соглашений.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р ) , ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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