АвтоВАЗ рассказал о планах построить новый кроссовер на базе Lada Vesta
Далее АвтоВАЗ планирует разработать на платформе Vesta собственный высоколокализованный кроссовер класса В+. Серийное производство по графику начнется в конце 2025 года. Автомобиль должен занять на рынке нишу, освободившуюся после ухода Renault Duster. На год раньше, в конце 2024 года, Максим Соколов пообещал представить новое семейство автомобилей с условным названием «Новая Granta». Недорогую модель с ярким дизайном и набором современных опций адресуют молодежи.
Также Максим Соколов сообщил, что компания в настоящее время ведет переговоры с несколькими потенциальными техническими партнерами из дружественных стран. Обсуждается, например, возможность сборки на одной из площадок, включая ижевскую, автомобилей классов C и D. Но назвать конкретные имена Соколов пообещал только после подписания официальных соглашений.
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-
02.12.2022, 12:10
«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году
В цифрах это выглядит следующим образом: 21 726 легковых и коммерческих моделей Lada, реализованных в минувшем месяце. Это лучший результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше показателя октября этого же года. В общей сложности за 11 месяцев покупателями Lada стали 164 636 россиян.Читать далее
-
30.11.2022, 09:20
Журналисты сравнили цены автомобилей Lada в России и в Казахстане и сделали неприятный вывод
Журналисты издания «Ведомости» сравнили, сколько стоят автомобили Lada в России и в Казахстане. Причем речь шла даже не о конечных ценах у дилеров, а о официальных рекомендованных производителем розничных ценах.Читать далее
-
27.11.2022, 21:11
ФК «Зенит» и «АвтоВАЗ» отныне единое целое. Игрокам петербургского клуба Lada Vesta NG понравилась
27 ноября 2022 года на стадионе «Газпром-Арена» подписано соглашение, в рамках которого бренд Lada стал официальным автомобильным партнером ФК «Зенит».Читать далее
-
25.11.2022, 13:02
У Lada Granta появилась 8-местная версия
Семейство Lada Granta пополнилось новой вместительной модификацией. Удлиненный кузов с высокой крышей позволил установить в салоне три ряда сидений по формуле 2+3+3. Предварительно, стоить такой автомобиль будет 1,75 млн рублей.Читать далее
-
17.11.2022, 16:51
В Тольятти собрали первые Lada Vesta NG
Перенос производства флагманского семейства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти идет в соответствии с планом. На предприятии собрали первые экземпляры обновленной модели с индексом NG. Серийное производство запустят весной 2023 года, но есть один нюанс.Читать далее
-
14.11.2022, 08:30
10 самых продаваемых автомобилей в России подорожали за 10 месяцев на 17%
В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 650 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 1 147 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2022 в Москве
- 818 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 1 242 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 830 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 1 035 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 399 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 1 435 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 781 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
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