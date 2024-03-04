АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
На третье место в рейтинге продаж Lada вырвались внедорожники Lada Legend – 3 904 экземпляра (+24% к январю 2024 и +41% к февралю 2023). Lada Niva Travel довольствовались четвертым местом – 3 884 экземпляра (+26,1% к январю 2024 и +1% к февралю 2023). Продажи легких коммерческих моделей Lada выросли до 455 единиц в месяц. Это на 78% больше января 2024-го и на 69% больше февраля 2023 года.
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04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
28.02.2024, 13:50
Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного мотора 1.8EVO мощностью 122 л.с. и вариатора WLY. Эксперт оценил надежность бесступенчатой трансмиссии.Читать далее
-
28.02.2024, 06:57
Под Саратовом в столкновении двух вазовских легковушек погибли шесть человек
В ночь на среду, 28 февраля, в Лысогорском районе Саратовской области произошла серьезная авария с участием ВАЗ-2112 и Lada Granta. В каждом автомобиле погибли по трое мужчин. Выжить удалось лишь одному.Читать далее
-
26.02.2024, 00:14
Стало известно, что входит в комплектацию самого дешевого нового автомобиля в России
Звание самых доступных новых автомобилей на российском авторынке прочно закрепилось за семейством Lada Granta. Самый дешевый на сегодняшний день вариант стоит 700 тысяч рублей.Читать далее
-
22.02.2024, 13:49
На Lada Vesta вернулась еще одна полезная опция. Машины уже добрались до дилеров (цена)
АвтоВАЗ продолжает пополнять оснащение своих автомобилей, возвращая его на досанкционный уровне. К дилерам поступила первая партия автомобилей Lada Vesta с новой опцией, которая позволит сделать вождение более комфортным.Читать далее
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