АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли

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В минувшем месяце в России было продано 27 888 автомобилей Lada. Наибольший рост продаж показало семейство Lada Vesta, но ему еще далеко до рекордных показателей Lada Granta. «Веста» завершила февраль с результатом 6 819 проданных автомобилей (+42% к январю 2024 года), а «Гранта» разошлась тиражом в 12 789 экземпляров (+34%).

На третье место в рейтинге продаж Lada вырвались внедорожники Lada Legend – 3 904 экземпляра (+24% к январю 2024 и +41% к февралю 2023). Lada Niva Travel довольствовались четвертым местом – 3 884 экземпляра (+26,1% к январю 2024 и +1% к февралю 2023). Продажи легких коммерческих моделей Lada выросли до 455 единиц в месяц. Это на 78% больше января 2024-го и на 69% больше февраля 2023 года.

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