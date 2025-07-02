АвтоВАЗ рассказал о рекордных продажах кроссоверов Xcite

04.07.2025, 13:28

Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?

По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее