АвтоВАЗ рассказал о рекордных продажах: машин продали уже больше, чем за весь 2023 год
Юбилейным 200-тысячным автомобилем стал седан Lada Vesta NG Cross в комплектации Techno, оснащенный медиасистемой EnjoY Pro Vision с 10-дюймовым экраном, интегрированными сервисами Яндекс.Авто и цифровой панелью приборов с функцией трансляции Яндекс-навигации. Счастливым обладателем нового автомобиля стал покупатель из Санкт-Петербурга.
Напомним, продажи Lada Vesta NG возобновились в конце мая 2023 года. За три месяца доля модели в продажах марки возросла до 20%. Как рассказали 110km.ru в пресс-службе АвтоВАЗа, ежедневный темп сборки автомобилей семейства Granta и Vesta практически сравнялся.
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05.06.2023, 11:03
Сколько в реальности просят дилеры за новую Lada Vesta NG?
На прошлой неделе АвтоВАЗ опубликовал рекомендованные розничные цены на обновленную Lada Vesta NG и предупредил дилеров, что будет жестко контролировать их соблюдение.Читать далее
-
28.05.2023, 12:21
Новая Lada Vesta NG: названы все комплектации и цены
АвтоВАЗ объявил комплектации и цены обновленного семейства Lada Vesta NG, сборку которого наладили на заводе в Тольятти в марте 2023 года. Седан и его кросс-версию предложат в четырех уровнях оснащения.Читать далее
-
17.04.2023, 09:37
Обновленная Lada Vesta задерживается минимум на месяц
Торжественный перезапуск производства Lada Vesta NG на заводе в Тольятти состоялся в начале марта. Первоначально ожидалось, что первые покупатели получат свои машины в мае. Но дилеры говорят, надежды на это мало.Читать далее
-
18.12.2022, 18:53
10 самых дешевых автомобилей с АКПП в России
Запасы новых автомобилей с автоматической коробкой передач на складах у дилеров постепенно тают. В бюджетном сегменте таковых остались считанные единицы. Сколько они сейчас стоят?Читать далее
-
21.10.2022, 13:09
Белорусские Lada Vesta SW предлагают россиянам по 1,2 млн рублей
Белорусский импортер Lada выставил на продажу ограниченную партию универсалов Vesta SW и кросс-универсалов Vesta SW Cross в «досанкционном» богатом оснащении. Автомобили предлагают забронировать онлайн.Читать далее
-
29.08.2022, 11:50
Россияне назвали 100 самых лучших машин: ни одной российской и китайской марки
Российские автовладельцы приняли участие в составлении рейтинга автомобилей. Им предлагалось оценить по 10-балльной шкале внешний вид, салон, двигатель и ходовую часть своей машины. На основе 2,5 млн отзывов был сформирован ТОП-100 лучших автомобилей.Читать далее
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