АвтоВАЗ рассказал о рекордных продажах: машин продали уже больше, чем за весь 2023 год

Ранее мы писали Автомобилям Lada возвращают моторы класса Евро-5 АвтоВАЗ объявил о возобновлении с 1 сентября 2023 года производства автомобилей, соответствующих экологическому ... Читать далее

В 2023 году АвтоВАЗ обязался выпустить более 400 тысяч автомобилей Lada и пока не отказывается от своих обещаний. Относительно объемов продаж, никаких конкретных цифр официально не называлось, но как видно из статистики, продаются машины неплохо. По состоянию на 30 августа 2023 года в России было продано более 200 тысяч автомобилей Lada. Для сравнения за весь календарный 2022 год удалось реализовать на 11,5 тысячи машин меньше.

Юбилейным 200-тысячным автомобилем стал седан Lada Vesta NG Cross в комплектации Techno, оснащенный медиасистемой EnjoY Pro Vision с 10-дюймовым экраном, интегрированными сервисами Яндекс.Авто и цифровой панелью приборов с функцией трансляции Яндекс-навигации. Счастливым обладателем нового автомобиля стал покупатель из Санкт-Петербурга.

Напомним, продажи Lada Vesta NG возобновились в конце мая 2023 года. За три месяца доля модели в продажах марки возросла до 20%. Как рассказали 110km.ru в пресс-службе АвтоВАЗа, ежедневный темп сборки автомобилей семейства Granta и Vesta практически сравнялся.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta Cross (от 776 900 Р )

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