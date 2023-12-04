АвтоВАЗ рассказал о рекордных продажах ноября 2023 года
Напомним, изначально производственный план АвтоВАЗа на 2023 год превышал 400 тысяч автомобилей. Но из-за новых санкций, введенных в отношении предприятия, цифры пришлось пересмотреть. Глава компании Максим Соколов заявил на форуме «Транспорт России – 2023», что до конца года успеют собрать порядка 360 000 автомобилей.
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04.12.2023, 08:22
В Китае разгорается скандал вокруг новейшего внедорожника BYD Leopard 5: на блогера грозятся подать в суд
Популярный китайский блогер опубликовал результаты тест-драйва нового гибридного внедорожника BYD Leopard 5. По его словам, расход топлива достиг 18 литров на «сотню». Автопроизводитель провел расследование и выяснил о блогере интересные подробности.Читать далее
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02.12.2023, 20:31
Toyota остановила конвейеры в Китае из-за низких продаж
Японская компания Toyota Motor частично приостановила производство на своем китайском заводе в Тяньцзине из-за низкого спроса на свои автомобили, вызванного жесткой конкуренцией с другими автопроизводителями.Читать далее
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02.12.2023, 20:06
Смертельное ДТП под Москвой попало на видео: дальнобойщик уснул за рулем
В ночь на субботу, 2 декабря, на 34-м километре Киевского шоссе произошло огненное ДТП с участием большегруза, эвакуатора, кроссовера Volkswagen Tiguan и автомобиля ГИБДД. В результате два человека погибли.Читать далее
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01.12.2023, 17:01
Дерзкий угон BMW X5 c паркинга попал на видео (преступников уже поймали)
Петербургские полицейские раскрыли хищение автомобиля BMW X5 c крытого паркинга на Кондратьевском проспекте. Машину нашли через неделю, а спустя два месяца задержали и всю команду угонщиков, которые использовали для совершения преступления раритетный американский эвакуатор.Читать далее
-
01.12.2023, 16:31
Плавают обороты двигателя: возможные причины
Плавающие холостые обороты двигателя игнорировать нельзя. Они свидетельствуют о той или иной неисправности. Эксперты перечислили наиболее вероятные варианты. Определить точную причину поможет своевременная диагностика.Читать далее
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01.12.2023, 15:57
Lada Niva получила ABS и мотор Евро-5 (и серьезно подорожала)
АвтоВАЗ официально объявил о начале серийного производства внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel c антиблокировочной системой тормозов и системой снижения токсичности, соответствующую экологическому стандарту Евро-5.Читать далее
-
04.12.2023, 08:22
В Китае разгорается скандал вокруг новейшего внедорожника BYD Leopard 5: на блогера грозятся подать в суд
Популярный китайский блогер опубликовал результаты тест-драйва нового гибридного внедорожника BYD Leopard 5. По его словам, расход топлива достиг 18 литров на «сотню». Автопроизводитель провел расследование и выяснил о блогере интересные подробности.Читать далее
-
02.12.2023, 20:31
Toyota остановила конвейеры в Китае из-за низких продаж
Японская компания Toyota Motor частично приостановила производство на своем китайском заводе в Тяньцзине из-за низкого спроса на свои автомобили, вызванного жесткой конкуренцией с другими автопроизводителями.Читать далее
-
02.12.2023, 20:06
Смертельное ДТП под Москвой попало на видео: дальнобойщик уснул за рулем
В ночь на субботу, 2 декабря, на 34-м километре Киевского шоссе произошло огненное ДТП с участием большегруза, эвакуатора, кроссовера Volkswagen Tiguan и автомобиля ГИБДД. В результате два человека погибли.Читать далее
-
01.12.2023, 17:01
Дерзкий угон BMW X5 c паркинга попал на видео (преступников уже поймали)
Петербургские полицейские раскрыли хищение автомобиля BMW X5 c крытого паркинга на Кондратьевском проспекте. Машину нашли через неделю, а спустя два месяца задержали и всю команду угонщиков, которые использовали для совершения преступления раритетный американский эвакуатор.Читать далее
-
01.12.2023, 16:31
Плавают обороты двигателя: возможные причины
Плавающие холостые обороты двигателя игнорировать нельзя. Они свидетельствуют о той или иной неисправности. Эксперты перечислили наиболее вероятные варианты. Определить точную причину поможет своевременная диагностика.Читать далее
-
01.12.2023, 15:57
Lada Niva получила ABS и мотор Евро-5 (и серьезно подорожала)
АвтоВАЗ официально объявил о начале серийного производства внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel c антиблокировочной системой тормозов и системой снижения токсичности, соответствующую экологическому стандарту Евро-5.Читать далее
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