АвтоВАЗ рассказал о рекордных продажах ноября 2023 года

Ранее мы писали Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым ... Читать далее

Как рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа, безоговорочное лидерство принадлежит семейству Lada Granta. В прошлом месяце было продано 17 273 автомобилей или на 33% больше, чем в ноябре 2022-го. Второе место занимает флагманское семейство Vesta c результатом 7 980 проданных автомобилей. Третья строчка досталась Niva Travel. На внедорожниках в ноябре 2023 года остановили свой выбор 5 175 (+41%). Классическая Niva Legend финишировала четвертой: 4 973 автомобилей и рост на 54%. В общей сложности с января по ноябрь 2023 года дилеры реализовали 319 518 новых автомобилей Lada (+94%).

Напомним, изначально производственный план АвтоВАЗа на 2023 год превышал 400 тысяч автомобилей. Но из-за новых санкций, введенных в отношении предприятия, цифры пришлось пересмотреть. Глава компании Максим Соколов заявил на форуме «Транспорт России – 2023», что до конца года успеют собрать порядка 360 000 автомобилей.

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