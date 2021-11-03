АвтоВАЗ рассказал об особенностях новой Lada Largus Cross
АвтоВАЗ начал пробную сборку автомобилей Lada Largus Cross с новыми опциями. К уже имеющимся, добавлена ММС EnjoY и датчики парковки. Пишет сообщество Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».
В обновленной версии Lada Largus Cross изначально была предусмотрена возможность установки парктроника в переднем бампере, так как выштамповки под них уже были с самого начала. Что касается новой медиасистемы, стоит отметить, что она поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также имеет технологию объемного звучания Arkamys.
Обновленный Largus получил кузов фирменном X-стиле и салон повышенной комфортности. Модернизированную версию выпускают с февраля 2021 года. Автомобиль предлагают с безальтернативным 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 87 л.с. или 106 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. На АвтоВАЗе модель выпускают с 2012 года.
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