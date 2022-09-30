АвтоВАЗ рассказал, почему не будут выпускать Renault Duster: не хотят платить
По словам Соколова, платеж рассчитывается на основе общей продажной стоимости. Если кроссовер продали за 1 млн рублей, французам надо отдать 40 тысяч, если за 2 млн рублей, то – 80 тысяч. И так с каждой машины. «В пересчете на общий объем производства – это огромные деньги», – заявил Соколов.
Одновременно глава АвтоВАЗа пообещал до конца 2022 года возобновить сборку Lada Largus, который также спроектирован на платформе Renault. В оснащение войдет минимум одна подушка безопасности и ABS. А в 2023 году в Ижевске рассчитывают собрать пилотную партию электрических e-Largus.
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09.09.2022, 15:18
Глава АвтоВАЗа рассказал, какие компоненты Lada удалось локализовать и когда вернется Lada Largus
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ситуации в компании и о ближайших планах. С июля по декабрь 2022 года хотят выпустить 140 тысяч автомобилей, в 2023 году в линейку вернутся еще минимум две модели, а объемы возрастут до полумиллиона автомобилей.Читать далее
-
07.09.2022, 16:44
Самые надежные кроссоверы до 2 млн рублей
Автомобильный эксперт Петр Баканов назвал самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет, которые стоят не дороже 2 млн рублей. Лидерами стали сразу несколько моделей Renault и Hyundai.Читать далее
-
06.09.2022, 09:35
АвтоВАЗ назвал сроки запуска Lada Largus
В рамках Восточного форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ближайших производственных планах предприятия, а также пообещал представить в правительство стратегию развития отечественного автогиганта.Читать далее
-
19.08.2022, 08:08
«Ларгус» протаранил трактор с дровами: от легковушки мало что осталось (погибли четверо)
Трагедия произошла поздно вечером на автодороге в Омской области. Женщина-водитель универсала Lada Largus, в котором ехали еще шесть человек, не заметила в темноте попутный трактор с полным прицепом дров.Читать далее
-
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АвтоВАЗ начал отгружать дилерами автомобили Lada Largus из ограниченной партии, собранной еще в июле. Задержка связана с проблемами с китайской ABS, которые все-таки удалось устранить.Читать далее
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