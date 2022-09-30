АвтоВАЗ рассказал, почему не будут выпускать Renault Duster: не хотят платить

Ранее мы писали «АвтоВАЗ» разрешит дилерам Lada продавать китайские автомобили Так Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ», ответил на вопрос корреспондента ... Читать далее

Как рассказал Максим Соколов в интервью изданию «За рулем» , проект производства популярного кроссовера Renault Duster под маркой Lada пока отложен в сторону. Согласно договоренностям, достигнутым с французским автопроизводителем, если АвтоВАЗ будет выпускать под своей маркой модели Renault, то с каждого проданного автомобиля должен будет платить роялти в размере 4%.

По словам Соколова, платеж рассчитывается на основе общей продажной стоимости. Если кроссовер продали за 1 млн рублей, французам надо отдать 40 тысяч, если за 2 млн рублей, то – 80 тысяч. И так с каждой машины. «В пересчете на общий объем производства – это огромные деньги», – заявил Соколов.

Фото: Renault

Одновременно глава АвтоВАЗа пообещал до конца 2022 года возобновить сборку Lada Largus, который также спроектирован на платформе Renault. В оснащение войдет минимум одна подушка безопасности и ABS. А в 2023 году в Ижевске рассчитывают собрать пилотную партию электрических e-Largus.

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р ) , ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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