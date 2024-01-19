АвтоВАЗ рассказал, сколько получают рабочие (с февраля зарплаты снова вырастут)

Ранее мы писали АвтоВАЗ запатентовал логотип нового бренда Х На прошлой неделе глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах выпускать автомобили под новым брендом ... Читать далее

В 2023 году руководство АвтоВАЗа сумело существенно повысить зарплаты всему персоналу предприятия. Средняя начисленная зарплата выросла на 40,5%: с 51 047 до 71 715 рублей. Рабочие основных специальностей стали получать еще больше. Прибавка по зарплате достигла 57,1%: суммы в расчетных листках выросли с 47 376 рублей в 2022 году до 74 435 рублей в 2023-м. Очередная индексация пройдет раньше запланированного. Вместо 1 июля зарплаты поднимут уже с 1 февраля 2024 года. Цифры вырастут на 9%.

Кроме того, в 2023 году АвтоВАЗ выделил дополнительно 1 млрд рублей на улучшение условий труда и обновление социальной инфраструктуры, куда входят санатории, базы отдыха и иные социальные объекты. Опекают на предприятии и семьи мобилизованных сотрудников. Им помогают в решении бытовых и материальных вопросов, выделяют путевки на лечение и отдых, решают другие актуальные запросы.

«Наша многотысячная команда – главная ценность АвтоВАЗа, и мы продолжим выполнять свои социальные обязательства перед коллективом и поддерживать покупательную способность заработных плат на максимально возможном для Компании уровне», – заявил Максим Соколов. – «Уверен, что эти меры помогут нам выполнить амбициозные задачи 2024 года по запуску новых моделей и выпуску до 500 тысяч автомобилей».

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