АвтоВАЗ рассказал, сколько получают рабочие (с февраля зарплаты снова вырастут)
Кроме того, в 2023 году АвтоВАЗ выделил дополнительно 1 млрд рублей на улучшение условий труда и обновление социальной инфраструктуры, куда входят санатории, базы отдыха и иные социальные объекты. Опекают на предприятии и семьи мобилизованных сотрудников. Им помогают в решении бытовых и материальных вопросов, выделяют путевки на лечение и отдых, решают другие актуальные запросы.
«Наша многотысячная команда – главная ценность АвтоВАЗа, и мы продолжим выполнять свои социальные обязательства перед коллективом и поддерживать покупательную способность заработных плат на максимально возможном для Компании уровне», – заявил Максим Соколов. – «Уверен, что эти меры помогут нам выполнить амбициозные задачи 2024 года по запуску новых моделей и выпуску до 500 тысяч автомобилей».
-
19.01.2024, 13:10
Посмотрите, как лошади спасают внедорожник из снежного плена
Даже большой рамный полноприводный внедорожник может оказаться в западне, застряв в заснеженной канаве. В такой ситуации не лишней будет любая помощь, хотя бы и мощностью всего в две лошадиные силы.Читать далее
-
19.01.2024, 11:36
Кроссовер Geely Atlas нового поколения уже появились у дилеров: названа дата начала продаж
Пару дней назад российский офис Geely опубликовал подробные комплектации и цены на кроссовер Geely Atlas нового поколения. Автомобили уже начали отгружать дилерам. До старта продаж осталось менее двух недель.Читать далее
-
19.01.2024, 11:23
На бывшем петербургском заводе Toyota могут наладить сборку бизнес-седанов Aurus
Автозавод в Шушарах простаивает с 2022 года. В 2023-м Toyota продала предприятие ФГУП «НАМИ». Ожидалось, что в будущем здесь наладят производство кроссоверов e-Neva, но журналисты сопоставили факты и предположили, что на автозаводе будут выпускать «бюджетные» модели Aurus.Читать далее
-
19.01.2024, 07:36
Владельцы «китайцев» пожаловались, что у них одноразовые автомобили
Российские владельцы китайских гибридных автомобилей Li Auto столкнулись с неожиданной проблемой: после серьезного ДТП или полной разрядки аккумулятора машина полностью блокируется, превращаясь в «дорогой кирпич».Читать далее
-
19.01.2024, 07:15
Дорожные камеры начали штрафовать на 1 500 рублей за нарушение правил проезда трамвайных остановок
В Москве появились дорожные камеры с расширенным функционалом. Их научили распознавать автомобили, которые нарушают правила проезда трамвайных остановок и не уступают дорогу пешеходам. Но основе их данных водителей штрафуют на 1 500 рублей.Читать далее
-
19.01.2024, 06:46
Заменит ли Hyundai Mufasa россиянам «Крету»
В Россию прибыла большая партия компактных кроссоверов Hyundai Mufasa. Автомобиль создали в 2023 году специально китайского рынка. По цене он сопоставим с Hyundai Creta, но гораздо интереснее в плане дизайна.Читать далее
-
19.01.2024, 13:10
Посмотрите, как лошади спасают внедорожник из снежного плена
Даже большой рамный полноприводный внедорожник может оказаться в западне, застряв в заснеженной канаве. В такой ситуации не лишней будет любая помощь, хотя бы и мощностью всего в две лошадиные силы.Читать далее
-
19.01.2024, 11:36
Кроссовер Geely Atlas нового поколения уже появились у дилеров: названа дата начала продаж
Пару дней назад российский офис Geely опубликовал подробные комплектации и цены на кроссовер Geely Atlas нового поколения. Автомобили уже начали отгружать дилерам. До старта продаж осталось менее двух недель.Читать далее
-
19.01.2024, 11:23
На бывшем петербургском заводе Toyota могут наладить сборку бизнес-седанов Aurus
Автозавод в Шушарах простаивает с 2022 года. В 2023-м Toyota продала предприятие ФГУП «НАМИ». Ожидалось, что в будущем здесь наладят производство кроссоверов e-Neva, но журналисты сопоставили факты и предположили, что на автозаводе будут выпускать «бюджетные» модели Aurus.Читать далее
-
19.01.2024, 07:36
Владельцы «китайцев» пожаловались, что у них одноразовые автомобили
Российские владельцы китайских гибридных автомобилей Li Auto столкнулись с неожиданной проблемой: после серьезного ДТП или полной разрядки аккумулятора машина полностью блокируется, превращаясь в «дорогой кирпич».Читать далее
-
19.01.2024, 07:15
Дорожные камеры начали штрафовать на 1 500 рублей за нарушение правил проезда трамвайных остановок
В Москве появились дорожные камеры с расширенным функционалом. Их научили распознавать автомобили, которые нарушают правила проезда трамвайных остановок и не уступают дорогу пешеходам. Но основе их данных водителей штрафуют на 1 500 рублей.Читать далее
-
19.01.2024, 06:46
Заменит ли Hyundai Mufasa россиянам «Крету»
В Россию прибыла большая партия компактных кроссоверов Hyundai Mufasa. Автомобиль создали в 2023 году специально китайского рынка. По цене он сопоставим с Hyundai Creta, но гораздо интереснее в плане дизайна.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 4 210 000 РMercedes E-Class 2020 в Москве
- 15 790 000 РMercedes S-Class 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий