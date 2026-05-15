Не только Azimut: АвтоВАЗ нацелился на выпуск беспилотной Lada — названы сроки выпуска

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 мая 2026, 10:31

АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте

АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте

Не только Azimut: АвтоВАЗ нацелился на выпуск беспилотной Lada — названы сроки выпуска

АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте

АвтоВАЗ может стать одним из первых отечественных брендов, кто выведет на рынок автомобиль с автономным управлением. Почему это решение может изменить расстановку сил в отрасли и каковы реальные перспективы внедрения беспилотных технологий - разбираемся в деталях.

АвтоВАЗ может стать одним из первых отечественных брендов, кто выведет на рынок автомобиль с автономным управлением. Почему это решение может изменить расстановку сил в отрасли и каковы реальные перспективы внедрения беспилотных технологий - разбираемся в деталях.

Планы по созданию беспилотного автомобиля на базе Lada могут стать одним из самых передовых событий для российского автопрома последних лет. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов открыто заявил, что компания не исключает возможности выпуска модели с автономной системой вождения. Такой шаг позволит не только укрепить позиции бренда, но и задать новый вектор развития для всей отрасли.

По словам Соколова, мировая тенденция к внедрению беспилотных технологий очевидна, и АвтоВАЗ не намерен оставаться в стороне. Уже сейчас на некоторых моделях Lada, например на «Весте», предусмотрены современные системы помощи водителю (ADAS), включая курсовую устойчивость ESC. Это позволяет говорить о постепенном переходе к более продвинутым решениям, которые в будущем могут перерасти в полноценные автономные комплексы.

Интересно, что даже в сегменте B, где традиционно работает АвтоВАЗ, элементы ADAS становятся стандартом. Соколов: «Элементы беспилотности уже присутствуют даже в наших сегодняшних машинах». Это заявление подтверждает, что российский производитель не просто следует мировым тенденциям, а активно внедряет их в свои продукты.

Эксперты прогнозируют, что к 2042 году до 80% автомобилей на российских дорогах будут иметь функции автономного управления. Массовый переход на такие машины ожидается уже в середине этого периода. Таким образом, мы видим вполне реалистичную картину благодаря последним темпам развития технологий и растущему интересу к ним со стороны автопроизводителей.

Для российского рынка выпуск беспилотной Lada может означать не только технологический прорыв, но и повышение конкурентоспособности отечественных автомобилей. Важно помнить, что развитие автономных систем требует не только технических решений, но и изменений в законодательстве, инфраструктуре и подготовке специалистов. Если АвтоВАЗ сумеет реализовать свои планы, это станет значимым шагом для всей отрасли и может ускорить переход к новому уровню безопасности и комфорта на дорогах России.

Среди последних изменений стоит отметить, что не только российские, но и зарубежные бренды активно работают над электрификацией и автономизацией своих моделей. Например, Toyota уже применяет новые подходы к дизайну и технологиям, которые подробно рассматривают материалы будущих трансформаций Corolla - как меняется принятие привычных моделей на фоне технологических тенденций .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Благовещенск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться