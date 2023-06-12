АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada
Одновременно АвтоВАЗ обратился к потенциальным покупателям и призвал их сообщать обо всех случаях завышения рекомендованных цен по телефону горячей линии 8 (800) 700 52 32. Если дилер отказывается продать автомобиль Lada по рекомендованной цене, указанной на официальном сайте lada.ru, АвтоВАЗ обещает решить вопрос в течение 24 часов. Разумеется, при наличии необходимого автомобиля на складе АвтоВАЗа или дилерского центра.
АвтоВАЗ также напомнил, что купить Lada по рекомендуемым розничным ценам можно в собственных дилерских центрах сети Lada Сервис:
- Яхрома ЛАДА (Московская область);
- Питер ЛАДА (Санкт-Петербург);
- Кострома ЛАДА Сервис;
- Липецк ЛАДА;
- Тюмень ЛАДА;
- Чебоксары ЛАДА;
- Иж ЛАДА (Ижевск);
- Самара ЛАДА;
- Центральное СТО (Тольятти);
- Комсомольская СТО (Тольятти);
- ЛАДА Сервис (Тольятти).
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов вновь обратился к дилерскому сообществу. Он напомнил, с каким трудом предприятию удалось перезапустить производство Lada Vesta NG. Теперь компания стремится «обеспечить доверие клиентов к бренду Lada, предлагая в стране самые локализованные, конкурентные, надёжные и качественные автомобили, а также профессиональный сервис и услуги». Завышение дилерами розничных цен он назвал неприемлемым и рассказал о начале «жестких служебных проверок всей дилерской сети». В отношении всех нарушителей будут вводить строгие санкции, невзирая на «старые заслуги». Клиенты говорят, что после такого заявления дилеры переписали прайс-листы буквально в считанные часы, убрав из машин все допоборудование.
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02.06.2023, 11:54
На что способна новая медиасистема Lada Vesta NG
Новая Lada Vesta NG не слишком изменилась внешне, зато обзавелась принципиально новой медиасистемой Lada EnjoY Vision Pro, которая отличается расширенным функционалом и внушительным вертикально ориентированным экраном.Читать далее
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02.06.2023, 07:23
На АвтоВАЗе построили длиннобазную Lada Vesta NG: в ней уже посидела Валентина Матвиенко
Когда-то у Lada Vesta уже была длиннобазная версия с приставкой Signature. В 2015 году было собрано несколько экземпляров, но несмотря на предложения пересадить на Vesta Signature чиновников, дальше дело не пошло. Сейчас АвтоВАЗ решил вновь вернуться к идее длиннобазной «Весты».Читать далее
-
31.05.2023, 06:49
«Борьба за «Весту» продолжается»: инсайдеры рассказали о проблемах
Сборка обновленной Lada Vesta NG стартовала в Тольятти еще в начале марта. По плану, продажи должны начаться в мае-июне, однако, с завода приходят тревожные вести. Отгрузка автомобилей дилерам практически не ведется.Читать далее
-
29.05.2023, 13:00
АвтоВАЗ остановил производство на три недели
С понедельника, 29 мая на АвтоВАЗе начался плановый корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня включительно. Однако, до четверти персонала отдыхать не будет. Инсайдеры рассказали, чем они займутся.Читать далее
-
29.05.2023, 07:42
В России хотят изменить порядок локализации автомобилей
Минпромторг РФ планирует изменить систему оценки уровня локализации выпускаемых в стране автомобилей. В ведомстве считают, что сейчас сварка и окраска кузовов «стоит» незаслуженно много баллов.Читать далее
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