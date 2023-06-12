АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada

Ранее мы писали Сколько в реальности просят дилеры за новую Lada Vesta NG? На прошлой неделе АвтоВАЗ опубликовал рекомендованные розничные цены на обновленную Lada Vesta NG и предупредил ... Читать далее

АвтоВАЗ начал проверку в отношении трех московских дилерских центров, уличенных в завышении цен на автомобили Lada Vesta NG. Речь идет об автосалонах «АвтоГЕРМЕС», «ТОРГМАШ» и «ТЕХИНКОМ». Отгрузки приостановлены, а если проверка выявит систематические нарушения, то дилеров ждут штрафные санкции – вплоть до расторжения дилерских соглашений.

Одновременно АвтоВАЗ обратился к потенциальным покупателям и призвал их сообщать обо всех случаях завышения рекомендованных цен по телефону горячей линии 8 (800) 700 52 32. Если дилер отказывается продать автомобиль Lada по рекомендованной цене, указанной на официальном сайте lada.ru, АвтоВАЗ обещает решить вопрос в течение 24 часов. Разумеется, при наличии необходимого автомобиля на складе АвтоВАЗа или дилерского центра.

Фото: Lada

АвтоВАЗ также напомнил, что купить Lada по рекомендуемым розничным ценам можно в собственных дилерских центрах сети Lada Сервис:

Яхрома ЛАДА (Московская область);

Питер ЛАДА (Санкт-Петербург);

Кострома ЛАДА Сервис;

Липецк ЛАДА;

Тюмень ЛАДА;

Чебоксары ЛАДА;

Иж ЛАДА (Ижевск);

Самара ЛАДА;

Центральное СТО (Тольятти);

Комсомольская СТО (Тольятти);

ЛАДА Сервис (Тольятти).

Фото: Lada

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов вновь обратился к дилерскому сообществу. Он напомнил, с каким трудом предприятию удалось перезапустить производство Lada Vesta NG. Теперь компания стремится «обеспечить доверие клиентов к бренду Lada, предлагая в стране самые локализованные, конкурентные, надёжные и качественные автомобили, а также профессиональный сервис и услуги». Завышение дилерами розничных цен он назвал неприемлемым и рассказал о начале «жестких служебных проверок всей дилерской сети». В отношении всех нарушителей будут вводить строгие санкции, невзирая на «старые заслуги». Клиенты говорят, что после такого заявления дилеры переписали прайс-листы буквально в считанные часы, убрав из машин все допоборудование.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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